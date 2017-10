Otse kell 15: Igor Kopõtin Keskerakonnast ja selle valijatest

Mõne päeva eest väljendas Kopõtin Facebookis meelepaha fakti üle, et valdavalt venekeelse elanikkonnaga piirkondade elanikud hääletasid taas Keskerakonna poolt.

"Harimatu ideevaba mass, kes tõmbleb pimedate hirmude küüsis, nõukogude mineviku järeltulijad - nii saab iseloomustada kohalikku venekeelset kogukonda. Ja Keskerakond teab hästi selle massi tavasid. Partei juhtifiguurid tunnetavad selle instinkte," kirjutas Kopõtin oma Facebooki-postituses. "Mida siin imestada, et Lasnamäe on linna kõige mahajäänum rajoon, aga Kirde-Eesti - riigi kõige mahajäänum piirkond. Nii tänavad peremehed oma holoppe, pööblit. Milline on rahvas, sellised on ka valitsejad."

Kopõtini postitusele järgnes negatiivsete netikommentaaride voog.