Tartu sisekontrolli juht: meie vahendid on piiratud

Tartu sisekontrolliteenistuse juhatajalt Raivo Bachmann ütles, et tema osakonna võimalused leida üles korruptandid on piiratud võrreldes õiguskaitseorganitega.

Tartu linnapea Urmas Klaas (RE) ütles kolmapäeval ERR-ile, et Tartu linna sisekontrolli teenistus ja selle ennetav tegevus peab olema senisest tõhusam. Tema kommentaar oli seotud kahe abilinnpea kinnipidamisega seoses korruptsioonikahtlustusega.

Tartu sisekontrolli juht Raivo Bachmann lausus intervjuus Vikerraadiole, et iga aastaga lähevad korruptsioonijuhtumid järjest keerulisemaks. "See, mida sel aastal õpime, ei pruugi järgmine aasta meid enam aidata."

"Tegelikkus on selline, et vahendid on vägagi piiratud erinevate toimingute läbiviimiseks, võrreldes politsei, kaitsepolitsei ja muude õiguskaitseorganitega. Me ei saa teha jälitustoiminguid, me ei saa inimese eraelu järele sellises ulatuses vaadata. Saame vaadata vaid inimeste tehinguid ja kõike seda, mida on meil avalikult ja sisemiselt näha," selgitas

Küsimusele, kas sisekontroll ei saa mingilgi viisil oma tööd tõhustada, vastas Bachmann, et midagi alati saab paremini teha, kuid siis tuleb sellesse ka rohkem ressurssi panna.

"Sisekontrolli ja siseauditeerimise puhul on küsimus selles, milliseid ressursse oleme valmis kulutama. Võimalik on keskenduda ühele tegevusele, ühele inimesele. Aga see võtab kõik aega. Tartu linnavalitsus on suur organisatsioon, peame jõudma organisatsiooni igasse nurka," selgitas Bachmann, kelle alluvuses on vaid neli töötajat, kuid inimesi üle 4000, keda kontrollida.

Sisekontrolli teeneks peab ta näiteks kunagise haridusosakonna korruptsiooni ulatuslikkuse paljastamist.

"Meie kaasabil selgus kogu juhtumi suurus. Kapo leidis killukese kogu probleemist ülesse, meie uurimisest selgus probleemi tegelik ja koguulatus. See algas kõik kinkekaartidest, aga tegelik probleemi ulatus oli palju suurem," tõi ta näiteks.