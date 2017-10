Väyrynen lubas Soome parlamenti naasta - kui ta just presidendiks ei saa

Väyryneni toetajad on praegu kogumas poolthääli, et moodustada valimisühendus, mille najal saaks Väyrynen jaanuari lõpus toimuvatel presidendivalimistel taas kord riigipeaks kandideerida, vahendas Yle.

Aastal 2014. europarlamenti valitud Väyrynen pääses 2015. aasta valimiste ajal ka Soome parlamenti. Ta eelistas siiski jääda eurosaadikuks ning tema asendusliikmena läks kodumaa parlamenti Mikko Kärnä.

Kui Väyrynen parlamenti naaseb, läheb tema asemel Euroopa Parlamenti praegune Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Elsi Katainen. Kui Katainen on nõus europarlamenti minekuga, tuleb omakorda tema asemele Soome parlamenti Eero Reijonen.

Keskerakonna ametlikuks presidendikandidaadiks tulevastel valimistel on endine peaminister Matti Vanhanen.

Kuigi 71-aastane Väyrynen on Keskerakonna liige ja ka auesimees on ta juba pikemat aega erakonnast eraldi poliitikat ajanud. Kõige kummalisem asjaolu on näiteks see, et 2016. aasta veebruaris lõi ta uue erakonna nimega Kodanikepartei, kuid Keskerakonnast ta samal ajal ei lahkunud. Uus partei pürgib Keskerakonnast oluliselt erinevate eesmärkide poole, muuhulgas soovib Väyrynen Soome lahkumist eurotsoonist.

Veteranpoliitik Väyrynenil on olnud väga värvikas poliitiline karjäär. Ta on olnud erinevates ministriametites kaheksas valitsuskabinetis, kandideerinud korduvalt presidendiks ning aastatel 1980-1990 oli ta Keskerakonna esimeheks. Ise on ta end võrrelnud Soome vabariigi kaheksanda presidendi Urho Kaleva Kekkoneniga.

Samas on tema edu presidendivalimistel vähetõenäoline, sest viimaste uuringute kohaselt võib praegune koonderakondlasest president Sauli Niinistö võita presidendivalimised juba esimeses voorus. Seega ei saa hetkel populaarse riigipea vastu isegi Väyrynenist tugevamat parteilist seljatagust omavad kandidaadid.