Otse reedel kell 9.30: Eesti Energia keskkonnapäev

Reedel toimub vastavatud Filmimuuseumis Eesti Energia iga-aastane üritus Keskkonnapäev, mille põhiteemadeks on tootmise ja selle keskkonnamõjuga seotud aspektid. Selle aasta Keskkonnapäeva teema on „Suurem efektiivsus – väiksem jalajälg“ ning üritust saab otsepildis jälgida ERR.ee vahendusel.

Tänavuse Keskkonnapäeva fookuses on efektiivsuse tõstmisele ja seeläbi keskkonnahoidlikkusele suunatud projektid ja tegevused kogu energiatootmise ja -jagamise tsüklis alates põlevkivitööstusest ja taastuvenergiast kuni jaotusvõrguni. Päeva modereerib Olavi Tammemäe, Eesti Energia keskkonnajuht.

Ürituse kava

9.30-9.35 Moderaatori tervitus

9.35-9.40 Andres Vainola, Eesti Energia juhatuse liige

9.40-9.55 Ando Leppiman, majandus ja -kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

9.55-10.10 Ado Lõhmus, keskkonnaministeeriumi asekantsler

10.10-10.40 Arvi Hamburg, Eesti Inseneride Liidu president, Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees

Suurem efektiivsus – väiksem jalajälg kaevandamises

10.45-11.10 Narva karjääri allmaa projekt – Andres Vainola, Eesti Energia juhatuse liige

11.15-11.40 Settebassein ammendatud kamberplokis – Kalmer Sokman, Eesti Energia maavarade valdkonna keskkonnajuht

11.45-12.10 Terrafame experience – ramping up a bioheapleaching process in Finland (inglise keeles, ilma tõlketa)– Jani Kiuru, Project Director at Terrafame Group Ltd

Suurem efektiivsus – väiksem jalajälg elektri ja õli tootmises

13.15-13.40 Auvere elektrijaam – oluline samm energeetika arengus – Tõnu Aas, Enefit Energiatootmise juhatuse esimees

13.45-14.10 Enefit tehnoloogia omapärast ja selle arengutest – Tarvi Thomberg, Eesti Energia sekundaarenergia valdkonnajuht

14.15-14.40 Arengud alternatiivkütuste kasutamises – Veljo Aleksandrov, Eesti Energia projektidirektor

Suurem efektiivsus – väiksem jalajälg taastuvenergeetikas

15.05-15.30 Arengud tuuleenergeetikas – Aavo Kärmas, Enefit Taastuvenergia juhatuse esimees

15.35-16.00 Hajaasustuse energialahendused – Kristel Neerot, Eesti Energia arendusteenistuse projektijuht

Suurem efektiivsus – väiksem jalajälg kõrvaltoodete kasutamises

16.05-16.30 Paneeldiskussioon, moderaator Tõnis Meriste, Eesti Energia keskkonnateenistuse arendusjuht

Diskussioonist võtavad osa: Alo Kelder, Eesti Energia uute energialahenduste juht; Margus Ess, Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda juhatuse liige; Anti Moppel, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri nõunik ja RB Rail AS nõukogu liige; Mari-Liis Ummik, keskkonnaministeeriumi peaspetsialist.

16.35-16.50 Kokkuvõte