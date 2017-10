ERR kirjutas ja "Pealtnägija" rääkis juba kevadel, et möödunud sügisel lõppes Teletorni restoranipidaja rendileping, sest SA Tallinna Teletorn tahtis vahetada toitlustajat.

Aasta tagasi välja kuulutatud konkursi võitnud uus toitlustaja ei suutnud aga poole aasta jooksul restorani avada, nii et leping temaga lõpetati ennetähtaegselt ja kuulutati välja uus konkurss. Kui esimene konkurss luhtus, siis teine andis tulemust: konkursil osales kaheksa ettevõtet.

Võitjaks kuulutati Teletorni Kohvik OÜ, mis peab uksed avama detsembri algul. Praegu on käimas kibekiired remonditööd, sest ehkki ka restoraniruumid said kogu Teletorni renoveerimisel uue kuue, soovib uus rentnik selle ümber kujundada.

"Me kujundame restorani teistesse toonidesse ümber, enne see oli üli-ülivalge, sellest kontseptist nüüd loobume," kirjeldas Teletorni juhataja Jüri Kriisemann ERR-ile.

"Need tööd on alanud. Remonditööd saavad novembri lõpuks valmis, detsembris avvame restorani uuesti. Praegu on käimas sisekujundustööd," kirjeldas Kriisemann.

Restorani tuleb 80 kohta, ära on võimalik mahutada kuni sada külalist.

Teletorni Kohvik OÜ omanikeks on restoranidest Olde Hansa, Maikrahv ja Kaerajaan kogemused saanud Küllike Tammelaan ja tema õde, üheksa aastat Rannarahva Muuseumi juhtinud Riina Aasma.

Rendilepingu tingimusi kumbki osapool avaldama ei soostu. Renti makstakse fikseeritud kuutasuna, millele lisandub käibepõhine rendisumma.

Leping sõlmiti viieks aastaks.

Tärgeldatud valgeid linu ei tule

Uus restoran peaks tulema peredele taskukohane, usuvad nii Teletorni juht kui ka rstoranipidaja. Mõlemad kinnitavad, et fine diningut ja valgeid tärgeldatud linu ei tule.

Restoran tegutseb päevasel ajal kohvikuna, kust ka pensionär peaks jaksama kohapeal küpsetatud pirukaid ja kohvi osta, õhtul, pärast Teletorni sulgemist, muutub see aga Tallinna kesklinna ja Pirita hinnaklassiga võrreldavaks söögikohaks.

"Restorani osa on selline, et saab kõhu täis ja püüame olla hästi hooajalised, neli korda aastas kindlasti vahetub menüü, et tuua taldrikule hooajaline kraam. Eriti väljendub see päevapakkumistes, mis tuleb lihtsam, kodune toit," lubab restoranipidaja Aasma. "Õhtuse menüü praed jäävad kindlasti alla 20 euro."

Restoran üht kindlat peakokka ei palka - plaan on hakata iga poole aasta tagant erinevate restoranide peakokkasid külaliskokaks kutsuma.

Esimese menüü saab koostada Pärnu restorani Piparmünt peakokk Vladimir Upeniek.

Pankrotihirmu pole

Hirmu eelkäija kombel pankrotti minna Aasmal ei ole, seetõttu ei kõhelnud pereettevõte ka konkursil osalemast.

"Seda hirmu ei olnud. Teiste äri ju ei tea, aga ebaõnnestumistel on erinevad põhjused. Me oleme mõlemad selles sektoris töötanud ja teame, mismoodi ei tohi teha," ütles Aasma, viidates oma õele Küllike Tammelsaanele, kellest saab restorani juhataja.

Teletorni juhataja Jüri Kriisemann lubab, et nemad omalt poolt toetavad restoranipidajaid, et nende ettevõtmine õnnestuks.

"Teletorn teeb omalt poolt üritusi, et rohkem inimesi restorani satuks," ütleb Kriisemann. "Restoran on üks osa Teletornist, nad ei tee sõltumatut turundust. Koos leiame lahendused, et kliendid tuleksid Teletorni ja saaksid seal süüa."

Täpset avamiskuupäeva ei julge restoran veel välja hõigata, kuid kindlasti jääb see detsembri algusesse, nagu nõuab ka leping Teletorniga.

"Hirm on eeskätt väga lühikese ajafaktori ees, et see kõik valmis saaks alates köögi ülesehitamisest ja sisekujundusest kuni menüüni," kirjeldab Aasma.