Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles neljapäeval, et ta ei viibinud Putini ja presidendiks pürgima asunud telestaari Ksenija Sobtšaki jutuajamise juures ning seega ei saa ka kommenteerida seda, kuidas Putin Sobtšaki teatele valimistel osalemisest reageeris.

"Seetõttu ei oska ma midagi öelda," nentis ta Lenta ja Meduza teatel.

Samuti lükkas Peskov tagasi väited, justkui oleks Venemaa võimud seotud Sobtšaki otsusega osaleda 2018. aasta märtsis toimuvatel presidendivalimistel. Mitmel pool Vene meedias on nimelt spekuleeritud, et Sobtšaki kandideerimisega üritavat tegelikult Kreml opositsiooni hääli killustada.

Lisaks tuletas Kremli pressiesindaja meelde, et hetkel pole põhjust rääkida "Putini vastaskandidaatidest", sest teatavasti pole president ise veel teatanud, kas ta kandideerib uuesti riigipeaks.

Sobtšak teatas kolmapäeva õhtul telekanalis Dožd tehtud avalduses, et ta oli Putiniga rääkinud oma isast, kunagisest Peterburi linnapeast rääkiva filmi teema. Pärast jutuajamist oli ta enda sõnul Putinile rääkinud ka oma otsusest presidendiks kandideerida, mille peale Putin oli omakorda öelnud, et igaühel on õigus otsuseid vastu võtta, kuid nende eest tuleb ka vastutust kanda.

Sobtšak ise on arvamusel, et tema kandideerimine tuleb kasuks nii opositsioonile kui ka kogu Venemaa ühiskonnale. Enda kampaaniat on ta iseloomustanud kui kandideerimist "kõigi vastu".

Värske presidendikandidaadi isa Anatoli Sobtšak oli Peterburi uuendusmeelne linnapea, kes 1990. aastatel Vladimir Putini linnavalitsusse tööle võttis.

Ksenija Sobtšak hakkas opositsiooni ridades tegutsema ja Kremlit kritiseerima alates 2012. aastast, kui Putin uuesti presidendiks sai. Venemaal on ta tuntud seltskonnategelane, keda ajakiri Vogue on võrrelnud USA staari Paris Hiltoniga.