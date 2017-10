Siim Kallasest saab Viimsi vallavanem, Taavi Kotkast volikogu esimees

Sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond leppisid Viimsis kokku, et vallavanema koha saab Siim Kallas, kandidaat volikogu esimehe kohale on samuti Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Taavi Kotka.

Viimsi vallas kohalikud valimised võitnud Reformierakond moodustab võimuliidu sotsiaaldemokraatide ja Rannarahva Liiduga.

"See on minu jaoks uus väljakutse, aga ka mujal maailmas tavaks, et poliitikud hoiavad sidet oma kodukohaga. Omalt poolt tahame teha kõik selleks, et Viimsi oleks üks hea elukeskond," ütles Kallas ERR-ile.

Sotsiaaldemokraadid said ühe abivallavanema koha, mida asub täitma Annika Vaikla, volikogu aseesimeheks saab Ain Pinnonen.

Tallinnaga koos toimimine on Kallase sõnul eekätt oluline ühistranspordi osas, kuid päris liitumist üheks omavalitsuseks koos pealinna ümbritsevate valdadega ta ette ei näe. "Ma ei kujuta ette, et Viimsi oleks koos Tallinnaga üks suur organism."

Reformierakond sai 21 kohaga Viimsi volikogus 9 mandaati, mis tähendas kindlat valimisvõitu, kuid samas ka vajadust leida vähemalt üks koalitsioonipartner.

Reformierakonna selja taga sai volikogusse veel kuus poliitilist jõudu, kuid nende mandaatide arv jäi vahemikku üks kuni kolm. IRL sai kolm, sotsid, EKRE, Keskerakond ja valimisliit Kogukondade Viimsi kaks ning valimisliit Rannarahvas ühe mandaadi. See võib tähendada, et Reformierakond peab kaasama kaks partnerit.

Isikutest tegi Viimsis kõige tugevama tulemuse Siim Kallas, kes sai 1082 häält. Reformierakonna poolelt olid edukamad häältekorjajad veel ka IT-ettevõtja Taavi Kotka (384 häält), riigikogu liige Aivar Sõerd (211) ja meelelahutaja Kristjan Jõekalda (177 häält). Viimsis kandideeris ka endine ERR-i juhatuse esimees Margus Allikmaa, kuid tema 26 häälega volikogusse ei pääsenud.

Erakondadest teise koha saanud IRL-i parim häältepüüdja oli Mari-Ann Kelam 270 häälega. EKRE poolelt tegi parima tulemuse meelelahutaja Hannes Võrno 341 häälega.

Valimisliidust Kogukondade Viimsi pääsesid Viimsi volikogusse suhtekorraldaja Ivo Rull (290 häält) ning kunagine riigikogu liige ERSP aegadest Ants Erm (138).