See tähendab, et alates homsest jätkab Tartu linnavalitsus neljaliikmelisena, seisab Postimehe artiklis. Mõlemad mehed on jätkuvalt vahi all.

Suvorov kuulub Keskerakonda ja Semilarski Reformierakonda.

Tartu reformierakondlasest linnapea Urmas Klaas ütles kolmapäeval intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et korruptsioonikahtlustuse saanud abilinnapead kuritarvitasid tema usaldust. Enda tagasiastumiseks ta põhjust ei näe, sest see ei kerendaks kuidagi olukorda.