Rakvere lihakombinaadi töötajad pöördusid riikliku lepitaja poole

"Esmajärjekorras sooviksingi rääkida tööandja esindajaga, kohtuda eraldi tööandja ja töövõtjate esindajatega, saaks teada kummagi osapoole seisukohad ja seejärel pakuksin välja omapoolsed ettepanekud konfliktist välja saamiseks. Senine kogemus on näidanud, et poolteist kuni kolm kuud võtab protsess aega, et ei tundu olema ületamatu," ütles riiklik lepitaja Meelis Virkebau.

"Tundub, et töövõtjate pool on end seadustega kurssi viinud, et kuidas see protsess peaks edasi minema, niiet mul on selle üle ainult hea meel," ütles Virkebau, kelle sõnul töötajad uut, juriidiliselt korrektset tööseisakut, ei planeeri. "Pöörduvad seetõttu, et nad ei saa praeguses ajaetapis tööandjaga kokkuleppele."

"Mul on ajakirjanduse põhjal jäänud mulje, et osapooltel on olnud liiga vähe kohtumisi. Võiksin kindlamalt rääkida, kui mul on ka tööandja poolne seisukoht olemas," ütles Virkebau.

Rakvere lihatööstuse tapamaja 64-st töötajast 27 korraldasid tööseisaku, millega nõuti kõrgemat töötasu. Tööseisaku tõttu vallandati kolm töötajat.

HKScan Estonia OÜ juhatuse esimehe Anne Mere sõnul oli tööseisak ebaseaduslik, sest seaduse kohaselt oleksid töötajad pidanud sellest ettevõttele, kohalikule omavalitsusele ja riiklikule lepitajale kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette teatama.

Ettevõtte teatel töötas tapamaja teisipäeval ja kolmapäeval osalise koormusega ning tööseisak teiste osakondade tööd oluliselt ei seganud.

HKScan Estonia on toiduainetööstuse ettevõte, mis kuulub HKScan kontserni. HKScan on Põhjamaade lihatootja, mis toodab ja turustab sea-, veise, linnu- ja lambaliha, töödeldud liha ning valmistoite.