Pärnu koalitsioon loodab esialgse leppe valmis saada esmaspäevaks

Metsoja ütles, et IRL, Keskerakond ja valimisliit Pärnu Ühendab alustasid koalitsioonikõnelusi neljapäeval. "Käisime üle ühisosa enda valimislubadustest ja investeeringute bloki juurde veel ei ole jõudnud. Põgusalt oleme puudutanud ka ühinemise poolt ja uue omavalitsuse kujunemise loogikat, et kuidas siis uus Suur-Pärnu ühiselt toimima panna," rääkis Metsoja. Lisaks jõuti tema sõnul käsitleda ka Pärnu lennujaamaga seonduvat.

Koalitsioonileppe esialgse variandi loodavad partnerid valmis jõuda esmaspäevaks. "Leppisime täna kokku, et me aktiivselt tegeleme nädalavahetusel töötegemisega ja loodame, et esmaspäeval on see hetk, kui saame koalitsioonileppe draft-i sinnamaani, et oma erakondade juhatuste poole pöörduda," sõnas Metsoja.

Ametikohtade ega tööülesannete jaotuse osas Metsoja kinnitusel veel midagi kokku lepitud ei ole. "Arutasime täna funktsioone ja homme hakkame arutama seda, kuidas need funktsioonid võiks abilinnapea positsioonideks kujuneda ja kuidas võiks tekkida linnapea, volikogu esimehe ja abilinnapeade jaotus erinevate osapoolte vahel," ütles Metsoja.

Metsoja lükkas ümber info, nagu jätkaks valimisliitu Pärnu Ühendab kuuluv senine linnapea Romek Kosenkranius linnapeana ja Metsoja asuks tööle volikogu esimehena. "Meil ei ole kokkuleppeid. Homme, ma loodan, et me arutame ja siis, kui osapooled on selles jaotuses kokku leppinud, siis ma usun, et see ei ole ka saladus," sõnas ta.