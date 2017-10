"Me analüüsime seda, jälgime tähelepanelikult, iga samm on meile teada, selge," ütles Putin Sotšis rahvusvahelises väitlusklubis Valdai.

"Meile see muret ei tekita. Las harjutavad. Kõik on kontrolli all," sõnas Putin muiates.

Samas väitlusklubis ütles Putin ka, et Venemaa ei lahku uuest strateegilise relvastuse piiramise leppest (START).

"Praegu kuuleme, et USA partnerid ei ole väga rahul uue START leppega. Kuid meie ei kavatse sellest lahkuda. Võib-olla ei ole me mõne asjaga rahul, kuid alati on olemas teatud kompromissialge," ütles Putin.