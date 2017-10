Tallinn tahab lõpetada Sõõrumaaga sõlmitud koolide halduslepingu

Tallinna linn sõlmis 2006. aastal 30 aastaks kahe erafirmaga kümne kooli halduslepingud. See tähendab, et erafirmad investeerisid koolide korrastamisse, haldavad hooneid ning üürivad neid omakorda linnale. Tänaseks on kümnest lepingust viiele tehtud ekspertiis, mis näitas, et linna jaoks oleks lõppkokkuvõttes odavam lepingud välja osta ja hakata neid koole ise haldama.

"Täna tõesti on tekkinud olukord, kus linna jaoks krediidilimiidi võimekus on piisavalt suur ja kindlasti krediit on meie jaoks odavam kui tasuda lepingumakseid," ütles Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas. "Ma ei usu, et see läheb lihtsalt, tõenäoliselt tekivad meil siin suured vaidlused, aga päeva lõpuks me jõuame sinnamaani, et see muutub linnale odavamaks."

Viit kooli haldab lepingu kohaselt Urmas Sõõrumaale kuuluv OÜ Vivatex. Sõõrumaa sõnul käivad läbirääkimised lepingute kaasajastamiseks Tallinna linnaga juba üle aasta - lepingute lõpetamise asemel eelistaks Sõõrumaa hoopis lepingute muutmist osapooltele soodsamaks.

"Mina eelistan sellepärast, eelkõige sellepärast, et ma olen üldse selline pühendunud partnerluse pooldaja. Mille pärast? Et vaadake, kui üks organisatsioon või instants, olgu see linn - ise ehitan, ise teen, ise täidan, ise kontrollin täitmist, siis igal juhul sumbub sinna sisse arusaamatuid asju, mida hiljem nimetatakse korruptsiooniks," ütles Sõõrumaa.

Taavi Aasa sõnul on Sõõrumaa pakkumine küll ahvatselv, aga juriidiliselt võimatu. "Lepingud on saadud läbi avaliku hanke, sellest tulenevalt ei saa me tagant järgi konkursi tingimusi ja lepinguid muutma hakata. Vastasel korral ütleksid teised pakkujad, et nemad oleksid ka soovinud sellisel moel saada erinevaid tingimusi."

Veel viit Tallinna kooli haldavate erafirmade esindaja kuulis linna lepingute lõpetamise soovist "Aktuaalselt kaameralt" ega osanud täpsemat kommentaari neljapäeval anda.