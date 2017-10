Erik Roose: ERR-i juhatus ei hakka uudiste sisu üle otsustama

Roose ütles "Aktuaalse kaamera" neljapäeval otse-eetris, et toimetustel on oma pädevus ja nii see jääb. "Kui on tehnilised ja administratiivne pädevus, siis on see juhatuse otsustada, muud asjad on toimetuse pädevus," sõnas Roose usutluses Astrid Kannelile. "Olen veendunud, et meie meeskond on ühtne ja tubli."

Roose tõdes, et viimastel päevadel on pingelise olukorra tekitanud toimetuse sees kehvapoolne kommunikatsiooni juhatuse poolt. "Juhatus seisis veidi eemal."

Ta lisas, et ka oli ebaõnnestunud tema tsitaat ERR-is toimunut oma artiklis neljapäevases Postimehes. Leht kirjutas: "Roose ei mõista «Aktuaalse kaamera» toimetuse protesti ümberkorralduste vastu. "See teema oli laual ka aasta aega tagasi ja siis õnnestus toimetusel see maha hääletada, kuid nüüd toimuv ongi uue ja vana juhatuse erinevus: uus juhatus ehk meie töötame nagu ettevõte, mitte nagu kooperatiiv, kus kõigil töötajail aktsiad ja hääleõigus," teatas Roose."

Neljapäeval ütles Roose "Aktuaalsele kaamerale", et paratamatult on ERR oma kohustusega avalikkuse ees meedia kõrgendatud tähelepanu all. "See paneb meile kohustuse teha Eestis parimat ajakirjandust."