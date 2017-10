Öökülm jõuab kohale

Lähipäevad olulist sadu ei too, kuid õhk meie kohal läheb kargemaks. Möödunud ööpäeval sai Eesti tihedatest sajupilvedest lahti: need eemaldusid Venemaale ning mitmel pool selginenud taeva all esines öösel õhus nullkraadist temperatuuri. Praeguseks on Norra merelt Skandinaavia kohale levinud kõrgrõhuala, mis takistab Atlandil tekkivaid madalrõhkkondi Läänemere äärde jõudmast.

Homme laieneb Skandinaavia kohal tugevnev kõrgrõhuala kagu suunas ning hoiab Eestist tihedad sajupilved eemal. Samal ajal lisandub loodevoolus kargust ning varahommikusi miinuskraade on nii maal kui õhus. Lisaks piirab madalates kohtades nähtavust udu. Päev toob mitmele poole päikest, kuid õhutemperatuur 10 kraadini ei küündi.

Eelolev öö on olulise sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on miinus kahest kolme soojakraadini, rannikul on kohati sooja seitse kraadi.

Hommik on sajuta, kuid paiguti püsib udu. Puhub nõrk põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on miinus kahe ja seitsme soojakraadi kraadi vahel.

Päeval tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur tõuseb kuue kuni üheksa kraadini.

Laupäeval ja pühapäeval püsime Skandinaaviast Soome laieneva kõrgrõhkkonna servas, kus olulist sadu pole, kuid edela poolt avaldab survet madalrõhuala ning põhjustab meie saarte piirkonnas puhangulist idatuult.

Öisel ajal on sisealadel miinuskraade kaks kuni neli, saarte rannikul on sooja viie kraadi ringis. Päevad toovad sooja kolm kuni seitse kraadi. Uue nädala alguses asub kõrgrõhkkonna tugipunkt Soome kohal ja meie püsime selle jahedas servas. Samal ajal võib Läänemere lõunaosa kohal süveneda madalrõhkkond. Meie jaoks tähendaks see idatuule tugevnemist ning sajupilvede jõudmist Eestisse.

Esmaspäeval on sadu harv ja üksikutes kohtades, teisipäeval sajab mitmel pool. Sajab nii vihma kui lörtsi. Öisel ajal valitsevad miinused, päevasel ajal jääb plusskraade vähemaks.

Ka homne hommik tervitab meid mitmel pool miinuskraadidega, lisaks on iga järgnev hommik ja ka õhtu pimedam. Seetõttu paluvad autojuhid jalakäijatel kiiremas korras helkur välja otsida.