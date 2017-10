Tarantino kahetseb: teadsin Weinsteini tegudest

Tuntud filmilavastaja Quentin Tarantino sõnul on ta aastakümneid teadnud Hollywoodi produtsendi Harvey Weinsteini väidetavatest seksuaalse väärkohtlemise juhtudest.

Tarantino tunnistas neljapäeval avaldatud usutluses, et tunneb häbi, et ei lõpetanud koostööd temaga.

"Ma teadsin küllalt, et teha rohkem, kui ma tegin," lausus Oscaritega pärjatud režissöör New York Timesile, viidates mitmetele tuntud näitlejatare puudutanud episoodidele.

"Need olid enamat kui lihtsalt tavalised kuulujutud, tavaline keelepeks. See ei olnud kaudsetest allikatest. Ma tean, et ta tegi mõningaid taolisi asju."

Weinstein sattus skandaali keskmesse eelmisel nädalal, kui New York Times kirjutas, et tunnustatud produtsent on seksuaalselt ahistanud paljusid naisi, lubades vastutasuks nende filmikarjääri edendada.

Prantsusmaa neli naisnäitlejat on praeguseks ühinenud terve rea naistega, kes süüdistavad produtsenti seksuaalses ahistamises. Viimasena neist astus neljapäeval süüdistustega avalikkuse ette 49-aastane Florence Darel. Teised kolm on Lea Seydoux, Judith Godreche ja Emma de Caunes.

Teisipäeval tabasid Weinsteini uued süüdistused. Itaalia näitleja Asia Argento ja veel kaks naist süüdistavad produtsenti otseselt vägistamises.

USA filmikunsti ja -teaduste akadeemia teatas laupäeval, et viskas Weinsteini endi ridadest välja. Briti filmiakadeemia oli Weinsteini väljaheitmisest teatanud juba varem sel nädalal. Weinstein on ühtlasi tagandatud produktsioonifirma The Weinstein Company juhatusest.