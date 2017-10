Soini Vene lehele: Soome ei karda Venemaad, kuid ei välista NATO-t

"Soome ei tunne Venemaa poolt ohtu ega karda midagi. Usun, et see on üldine arvamus .... Meie kahe riigi vahel on head suhted ja probleeme tõepoolest pole," ütles Soini.

"Kuid meie välispoliitika seisneb selles, et kõigi ning eelkõige naabritega hoitakse häid suhteid. Seejuures kuulume me EL-i, ÜRO-sse, Põhjamaade Nõukokku, meil on partnerlus NATO-ga jne," lisas minister.

Vastates küsimusele, kas Soome järgib Rootsi eeskuju, kui too otsustab tihedama koostöö kasuks NATO-ga, märkis Soini, et seda teemat ei arutata praegu ei Helsingis ega Stockholmis.

"Ei Soome ega Rootsi ei kuulu praegu NATO-sse ja niipalju kui mina tean kummaski meie riigis NATO-ga ühinemist praegu ei kaaluta," ütles ta.

"Kuid me ei tohi välistada NATO-sse astumist. Iga riik peab omama seesugust võimalust, seetõttu ongi meile tähtis avatud uste poliitika. Ent valitsuse praeguse poliitika kohaselt ei pea me seda aktuaalseks," selgitas ta Vene lehele.