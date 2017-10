Prokuratuur leppis Kenderi õigeksmõistmisega

Nii prokuratuur kui ka Kender on Eesti Päevalehele teatanud, et nad ei kavatse otsust riigikohtusse edasi kaevata ning see tähendab, et riigkohtul ei avane võimalust tuliseks läinud vaidluses oma lõplikku sõna öelda.

Eelmisel nädalal tegi ringkonnakohus kirjanik Kaur Kenderi asjas otsuse ning jättis tema õigeksmõistmise muutmata.

Kohus leidis, et kuna Kender kirjutas skandaalse Untitled-12 USA-s ja veebilehe server asus Suurbritannias ning USA-s ja Suurbritannias poleks tema tegu kuriteoks liigitunud, siis ei saa ka Eestis teda karistada.

Samas märkis ringkonnakohus, et lasteporno valmistamise paragrahvi kasutamiseks pole vaja reaalsest lapsest ohvrit ning vaatamata sellele, et vaidlusalune paragrahv kuulub just isikuvastaste kuritegude alla.

Tartu ülikooli kriminoloogia professori Jaan Ginteri sõnul on loogiline, et prokuratuuril polnud huvi riigikohtusse minna. Ta ei usu, et riigikohus oleks jõudnud kahes esimeses kohtuastmes läbi kukkunud küsimuses teise järelduseni.

"Pigem oli prokuratuuril kaotada, sest riigikohtus oleks võinud kerkida karistusseadustiku paragrahvi põhiseadusele vastavuse küsimus," märkis Ginter.

"Arvan, et mu suurim teene eesti kirjandusele on tehtud. See on vastus Kristjan Jaak Petersoni küsimusele: „Kas siis selle maa keel ei…?” Vastus on: EI. See on ilus punkt. Ja see on pagulaskirjanduse tagasitulek," ütles Kender.

Kenderi sõnul võiks edasikaebamine potentsiaalselt teha eesti kirjanike olukorda veel hullemaks. "Ei saa ju välistada, et riigikohus otsustaks, et eesti keelt kirjutavat inimest võib jälitada igas maailma nurgas. Ja kuhu seda otsust siis edasi kaevata? Ma ei julge sellist riski võtta. Praegu on vähemalt USA ja Suurbritannia seadusandlus, mis eestikeelset sõna- ja kunstivabadust kaitseb," ütles ta.