Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse liiklusgrupi juht Hanno Viibus ütles, et enamus kontrollitud veoautodest olid korras.

"Rikkumisi või puudusi avastasime jämedalt igal kolmandal juhil või veoautol. Kõige rohkem eksiti töö- ja puhkeaja nõuete vastu. Juhid, kes on suuremõõduliste ja –massiliste veoautode roolis, peavad olema värsked, et mistahes ootamatusele reageerida. Kõik väsinud roolikeerajad on ohtlikud, ainus erinevus on potentsiaalne kahju, mida ta võib oma sõidukiga põhjustada," ütles Viibus.

Ta lisas, et kümmekond sõidukit ületasid lubatud massi ning viiel polnud veos turvaliselt kinnitatud.

MTA tolliosakonna juhataja asetäitja Tiit Kõluvere sõnul vajab eriotstarbelise diislikütuse kasutamistingimused jätkuvalt meelde tuletamist.

"Alates 2015. aastast võib niinimetatud sinist kütust tarbida ainult põllumajanduses kasutatavates traktorites ja kombainides või kalalaevades. Vaatamata sellele leidsime sõidukitest 10 juhul sinise kütuse kasutamise jälgi," ütles Kõluvere.

Alates 1. juulist toob eriotstarbelise diislikütuse reeglite rikkumine lisaks väärteotrahvile kaasa ka aktsiisivahe tasumise.

"Rikkumised ja puudused veoautode juures on kõrgendatud oht liikluses. Viimastel aastatel on olukord paranenud, kuid arenguruumi veel on. Transpordiettevõtete juhid peavad hakkama rohkem tähelepanu pöörama enda sõidukite heakorrale, sest liiklusohutusse panustamine ei ole kulu, vaid investeering," ütles maanteeameti peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal Meelis Telliskivi.

Kokku kontrolliti enam kui 200 sõidukit, neist 174 olid raskeveokid, 65 sõiduautod ja kaheksa traktorid.

Piiripunktides tuvastati neli sõidumeerikuga manipuleerimist ja üks vale kaardi kasutamine. Erakorralistele tehnoülevaatusele suunati 16 veoautot ja kolm sõiduautot. Näiteks suunati ülevaatusele veoautod, millel lekkisid vedelikud ning mille raamipoldid olid lahti või puudu.