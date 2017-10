"Pealtnägija" avaldas kolmapäeval loo sellest, kuidas ümberjaotuskava alusel Eestisse kahe aasta jooksul saabunud 161 pagulasest on siit teistesse riikidesse lahkunud juba 85 ehk üle poole. Millistesse Eesti linnadesse kvoodipagulased on paigutatud ja kui paljud on neist on sinna ka püsima jäänud?