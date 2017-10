Suurbritannia nõustub Brexiti detailse arveldusega alles siis, kui on saavutatud kokkulepe tulevaste suhete üle Euroopa Liiduga, ütles Briti peaminister Theresa May reedel.

"Täielik ja lõplik arveldus tuleb osana lõplikust kokkuleppest, mille me saame seotuna tulevase partnerlusega. Ma arvan, et see on absoluutselt õige... Arvan, et seda saab teha vaid selles kontekstis," ütles ta Euroopa Ülemkogul Brüsselis.

May tegi avalduse ajal, mil EL-i liidrid nõustusid alustama ettevalmistusi Brexiti-kõneluste järgmiseks etapiks, kuid tõdesid, et järgmise etapi ametlikuks alustamiseks pole piisavat edu veel saavutatud.

Üks peamisi vaidlusi ümbritseb Briti finantskohustusi EL-is pärast seda, kui riik lahkub ühendusest 2019. aasta märtsis.

"Ma olen öelnud, et mitte keegi ei pea muretsema praeguse eelarvekava pärast ehk selle pärast, et nad peavad kas maksma rohkem või saama vähem toetusi Ühendkuningriigi lahkumise tõttu. Ning me austame kohustusi, mille võtsime liikmeks olemise ajal," lausus May.

"Nende kohustuste asjus tuleb teha põhjalikku tööd. Me vaatame need läbi rida-realt ning jätkame nende läbivaatamist rida-realt. Selle tegemist teisiti Briti maksja oma valitsuselt ei oota."

May lubas septembris Firenzes peetud kõnes, et Suurbritannia tasub EL-i eelarves võetud kohustused praeguse eelarveperioodi lõpuni.

Briti kohustuste summa sel perioodil on umbes 20 miljardit eurot, kuid see on oluliselt väiksem EL-i hinnangust Briti finantskohustustest, mis Euroopa Parlamendi juhi Antonio Tajani sõnul on pigem 50-60 miljardit eurot.

"Olen ka varem öelnud, et kui on konkreetsed projektid või programmid, milles tahame ka edaspidi osaleda, siis loomulikult kaalume ka neis asjassepuutuvate kulude tasumist," lisas May.

Euroopa Liidu 27 liikmesriigi liidrid kutsusid reedel Brüsselis Ühendkuningriiki täpsustama oma lubadust täita lahkumisel kõik oma kohustused EL-i ees.

"Euroopa Ülemkogu märgib, et ehkki Ühendkuningriik on teatanud, et austab kõiki oma kohustusi liikmeksoleku ajal, siis see ei ole seni tõlgitud kindlatesse ja konkreetsetesse kohustustesse Ühendkuningriigi poolt," märgitakse 27 liikmesriigi liidrite heakskiidu saanud dokumendis.

Euroopa Liidu liidrid arutasid reedel ilma Mayta Suurbritannia lahkumisläbirääkimiste seisu. EL leiab, et Brexiti kõnelustel ei ole saavutatud "piisavat edu", mis annaks aluse käivitada läbirääkimiste teine faas EL-i ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle.

EL on soovinud Brexiti kõnelused 2018. aasta oktoobriks lõpule viia, et anda riikide parlamentidele vähemalt pool aastat aega Ühendkuningriigi lahkumise ratifitseerimiseks.

Vastavalt Euroopa Liidu Lissaboni lepingu artikkel 50-le peab riik pärast lahkumisteadet EL-ist hiljemalt kahe aasta jooksul välja astuma. See tähendab, et Suurbritannia peab EL-ist lahkuma hiljemalt 2019. aasta 29. märtsil.