Riiklik lepitaja: tapamajja uute töötajate värbamine valab vaid õli tulle

Riiklik lepitaja Meelis Virkebau asub tapamajas streigiks paisunud töötüli lahendama järgmisel nädalal: esmaspäeval kohtub ta tööandja esindajatega ning töötajatega neljapäeval.

Eesmärk on saavutada paremad töötingimused, stabiilsus ja kõrgem palk.

Kolme streikima hakanud töötaja vallandamist peab Virkebau küll seaduslikuks, ent ebaeetiliseks.

"Kui võtta täht-tähelt meie seadusepügalad, siis ma pean seda õiguspäraseks. Teine poolt on muidugi asja inimlik külg. Ma arvan, et kui on konflikt, nagu praegu on, siis olenemata seadusest, peaksid mõlemad pooled valima pehmemaid variante ja otsuseid, sest taolisest konfliktist ei võida mitte kumbki osapool," hindas Virkebau.

Vigu on Virkebau hinnangul tehtud siiani mõlemal poolel, nii tööandjate kui töötajate poolt.

"Ettevõttes on liialt madal töötajate informeerimise tase, see peaks toimuma perioodiliselt. Ja sotsiaalpartnerid peaksid vastaspoolt, teist poolt - samas ka partnerit - rohkem austama."

Samal ajal, kui HKScan kolm oma tapamaja töötajat ebaseadusliku streikimise põhjendusel lahti lasi, asus ettevõte avalikult kohe uusi lihatöötlejaid värbama.

Virkebau leiab, et selline teguviis kokkuleppe saavutamise protsessile kasuks ei tule - eesmärk on pingeid leevendada, ent sellega valab tööandja vaid õli tulle.

Töötüli lahendamine võtab riikliku lepitaja hinnangul optimistliku stsenaariumi korral aega kuu, pessimistlikumal juhul poolteist.