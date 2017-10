"Minu seisukohalt nad peaksid olema maksimaalselt avatud ja loomulikult jagama selgitusi. Ma ei oska öelda, millised piirangud neile on õiguskaitseorganite poolt peale pandud, aga minu soovitus on kindlasti see, et jagada avalikkusele maksimaalselt informatsiooni," ütles Urmas Klaas ERR-i raadiouudistele.

Kaitsepolitsei lasi korruptsioonikuritegudes kahtlustatavana kinni peetud Tartu endised abilinnapead, reformierakondlase Valvo Semilarski ja keskerakondlase Artjom Suvorovi ning veel kaks kahtlustatavat reede hommikul vabaks, kuna prokurör ei pidanud nende vahistamise taotlemist vajalikuks.