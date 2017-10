"Loodame lähiaegadel kokkuleppele jõuda. Enne ei saa rääkida, kui oleme ametiühingutega kokkulepped ära leppinud. Ma usun, et kolmapäevaks on selge, mulle tundub, et oleme tegelikult üsna lähedal. Kui ametiühingute poolt üllatusi ei tule, siis peaks järgmisel nädal selgust saama," ütles tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsar BNS-ile.

Ametiühingute keskliidu juhataja Peep Petersoni sõnul tõuseb alampalk järgmisest aastast ilmselt 500 euroni.

"18. oktoobril tööandjate keskliidu volikogu arutas seda ja nad andsid ühele võimalikule leppe versioonile heakskiidu, meie arutame sama asja järgmise nädala teisipäeval. Kui see versioon meie juhatusele sobib, siis võiks järgmise nädala jooksul sündida alampalga lepe," ütles Peterson BNS-ile.

"Praegusel hetkel on tööandjad kinnitanud leppe tekstis järgmiseks aastaks 500 eurot ja edaspidi tõuseks alampalk valemi alusel, mis lähtub ennekõike tööviljakuse tõusust," ütles Peterson. Ta lisas, et uues indikeerivas valemis tõuseks alampalk teatud piiranguid arvestades kahekordses tööviljakuse tõusu tempos. Olemasolevate prognooside järgi tõuseks miinumpalk seega iga-aastaselt umbes 30 euro võrra.

"See kord ei ole kokkulepe kaheks aastaks, vaid üheks aastaks. See valem on meie jaoks hetkel kõige keerulisem asi, mida me juhatuses arutame, seal on veel kaks piirangut tööandjate poolt seoses inflatsiooniga, et alampalga kasv ei saa alla inflatsiooni olla ja ta ei saa üle kahekordse majanduskasvu olla," ütles Peterson.

Praegusel hetkel on tööandjad kinnitanud leppe tekstis 500 eurot järgmiseks aastaks ja edaspidi tõuseks valemi alusel , mis lähtub ennekõike tööviljakuse tõusust ehk kahekordsest töviljakuse tüusust, omad piirangud kui uus alampalk jääb alla 40 protsenti keskmisest palgast, sisialustame uusi läbirääkimisi, aga seal on veel kaks piirangut tööaandjate poolt, seoses inflatsiooniga, et ta ei saa alal inflatsiooni olla ta ei saa üle kahekordse majanduskasvu olla.

Ametiühingute keskliit ning tööandjate keskliit alustasid augusti alguses läbirääkimisi järgmise kahe aasta alampalga määrade osas. Ametiühingud on varasemalt välja käinud ettepanekud, et miinimumpalga võiks tõsta pooleni Eesti keskmisest palgast ning kolme aastaga 620 euroni kuus.

Aastast 2001 on tööturu osapooled töötasu alammääras läbirääkinud ja selle laiendatud kollektiivlepinguga kokku leppinud. Traditsioon on, et valitsus kehtestab tööturu osapoolte kokkuleppes toodud töötasu alammäärad hiljem ka oma määrusega.

Viimastel aastatel on Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit leppinud töötasu alammääras kokku kaheks aastaks. Käesoleval aastal on kehtiv tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga 40 tundi nädalas töötamise korral 470 eurot. Töötasu alammäärast madalamat tasu töötajale ei või maksta.