Valimisjaoskonnad avati 10,6 miljoni elanikuga Tšehhis reedel kell 14 ja suletakse kell 22 (Eesti aeg kell 15 ja 23).

Laupäeval algab 200-kohalise alamkoja valimine kell 8 ja lõppeb 14 (Eesti aeg kell 9 ja 15). Lävepakuküsitlusi kavas ei ole, tulemused peaksid hakkama selguma õhtul.

Ärimehest poliitiku Andrej Babiši liikumine ANO (Jah) seisab euro, migratsiooni ja korruptsiooni vastu ning on sel platvormil arvamusküsitluste põhjal endale võidu kindlustanud.

"Esmakordselt läheb enamus parteidele, mis protestivad ühel või teisel moel liberaaldemokraatia vastu, nii nagu meie seda tunneme," kirjutas ajaleht Hospodářských novin reedel juhtkirjas.

"Ja esmakordselt seisame silmitsi ohuga, et varjamatult ksenofoobne, äärmuslik liikumine saab üle 10 protsendi," lisas leht viitega Tokyos sündinud ettevõtja Tomio Okamura paremäärmuslikule Vabadusele ja Otsedemokraatiale.

"Need valimised on pöördepunktiks riigi teekonnas, nii rahvusvahelise toimimise kui Euroopa Liitu ankurdumise seisukohast," öeldi juhtkirjas, kuid lisati, et "Tšehhi demokraatia pole küll otseselt ohus, kuid on kahtlemate jõudnud kriitilisse punkti".

Korruptsioonisüüdistusest hoolimata toetab Babišit viimaste küsitluste andmeil 25-30 protsenti tšehhidest.

Sellega on ANO praegusest koalitsioonipartnerist, 12,5 toetusprotsendiga vasakpoolsetest sotsiaaldemokraatidest kaugele eest ära läinud.

Tugevat esinemist oodatakse ka parem- ja vasakäärmuslikelt EL-i-vastastelt erakondadelt.

Seega on arvamusküsitluste põhjal oodata kaheksa erakonnaga killustunud parlamenti ja vähe loomulikke liitlasi, kelle vahel võiks koalitsioon tekkida.

Sotsiaaldemokraatide liider, välisminister Lubomír Zaorálek avaldas erakonna kehvast positsioonist hoolimata neljapäeval lootust valirsus moodustada.

Mediani uuringu põhjal võivad kommunistid saada 10,5 protsenti häältest, kaks süsteemivastast erakonda - Vabadus ja Otsedemokraatia ning Piraadid - vastavalt 9,5 ja 8,5 protsenti.

Viie protsendi künnise peaksid ületama ka Kodanike Demokraatlik Partei ja kristlikud demokraadid.