"Praeguseks kogutud tõendite põhjal sattus noormees ahelikku läbi internetifoorumi, kus otsiti inimest, kelle nimele rahalise hüvitise eest pakk tellida. Teadmata, millega täpsemalt tegu on, oli noormees nõus. Seejärel jagasid Soome kodanikud noormehele juhiseid, millal, kus ja kellele pakk üle anda," kirjeldas Ida prefektuuri narkokuritegude talituse juht Dmitri Kabanov.

"Lasta kellelgi kolmandal enda nimele pakk tellida, on ju pealtnäha hea ja lihtne võimalus raha teenida. Enne nõustumist tasuks aga mõelda sellele, miks on keegi nõus maksma lisaraha pelgalt võõra aadressi kasutamise eest. Tavaliselt on sellised ettepanekud seotud millegi seadusevastasega ning lisaks tellijatele saab karistuse ka vahendaja, kelle aadressile postipakk telliti. Internetist narkootikumide tellimine või selle vahendamine on samaväärne kuritegu, kui mistahes muu narkootikumide käitlemine," lisas narkokuritegude talituse juht.

Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Sigrid Nurme sõnul taotles prokuratuur kohtult isikute vahistamist, kuna isikud tulid Eestisse ainuüksi seetõttu, et tellitud narkootiline aine kätte saada ja see seejärel Soome toimetada.

PPA ja EMTA koostöös peeti Soome kodanikud möödunud nädalal kinni ning Viru maakohtu loal võeti nad ka vahi alla.