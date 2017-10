Suvorov talle esitatud kahtlustustest: absurd

Kolmapäeva hommikul, kui Tartu abilinnapeana töötanud Artjom Suvorovi kabinetti kaitsepolitseinikud sisenesid, viibis mees ise veel mujal. Peagi sai aga selgeks, et talle esitati kahtlustus korduvas altkäemaksu võtmises ning Suvorov peeti 48 tunniks kinni. Ühtlasi kirjutatakse kahtlustuses, et altkäemaksu eest aitas Suvorov erinevatel spordiorganisatsioonidel linnalt toetust saada, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Mina tegin fraktsioonile ettepaneku, fraktsioon tegi ettepaneku, linnavolikogu kinnitas. Ja siis mina praegu saan karistada selle eest, et mina tegin selle ettepaneku, ja väidetavalt sain mingi raha ka. Aga seda ma ütlen käsi südamel, et nende käest ma raha ei saanud," rääkis Suvorov.

Täpsemalt käib kahtlustuses jutt kahest alkäemaksu võtmisest ja kahest spordiga seotud organisatsioonist. Ühe puhul ütleb kahtlustus, et Suvorov sai altkäemaksu, ning aitas organisatsioonil linnaeelarvest raha saada. Teise puhul seda, et Suvorov lubas altkäemaksu eest organisatsiooni tulevikus aidata.

"Esimene episood on väidetavalt 250 eurot ja teine episood on pudel konjakit ja kinkekaardid," sõnas Suvorov.

Tartu linnapea Urmas Klaas (RE) meenutas, et Artjom Suvorov on temalt kunagi küsinud, et kui keegi peaks kinkekaarte kinkima, siis kas selline asi on aktsepteeritud, siis kindlasti selline asi ei ole aktsepteeritud.

Kahtlustuse kohta, et Suvorov võttis kahel korral eri isikutelt altkäemaksu, ütles ta, et see on absurd. Siiski otsustas Suvorov üheskoos erakonnakaaslastega, et astub tagasi erakonna piirkonna juhatusest ja peatab oma liikmelisuse Keskerakonnas.

"See on väga suur tagasilöök. Ma olen veendunud 99,9 protsenti, et see on aja küsimus, kui öeldakse, et ma olen süütu, aga ikkagi see jätab väga suure märgi," lausus Suvorov.

Artjom Suvorov otsustas täna ajakirjanike ette astuda, Valvo Semilarski, kes samuti täna hommikul arestimaja tagaukse kaudu lahkuda otsustas, pole seni veel avalikkuse ette astunud. Teda kahtlustatakse samuti altkäemaksu võtmises aga ka toimingupiirangu rikkumises, ehk selles, et ta osales enda huvisid puudutavas otsuses enam kui 400 000 euro ulatuses. Enam kui 600 tartlast, kes Semilarskile nendel valimistel hääle andsid, ootavad selgitusi ka temalt.