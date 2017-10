Ekspert: Eestis süüdistatakse liiga tihti ohvrit

"Põhiline asi, mis on Eestis probleemiks on see, et meil väga palju süüdistatakse ohvrit. Kas on seksuaalne ahistamine või on prostitutsioon või ka perevägivald, siis esimene jutt kipub olema see, et küll ta ise tegi midagi valesti ja et ta on ise ikkagi süüdi. Aga selle ärakasutaja või vägivallatseja me unustame ära," rääkis Luht.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo teatas neljapäeval, et kontrollib meedias ilmunud väiteid eksmiss Laura Kõrgemäe seostamisest kupeldamisega kriminaaluurimises.

Kupeldamise teemast laiemalt rääkides ütles Luht, et seksi ostja jääb alati tähelepanuta. "Me räägime heal juhul kupeldajast, me kindlasti räägime tüdrukutest, aga kogu see asi ei saaks eksisteerida, kui ei oleks olemas neid mehi, kes on valmis kupeldajatele, inimkaubitsejatele raha maksma," sõnas Luht.

"Tavaliselt kurjategijad püüavad leida tüdrukuid, kes on vähem teadlikud oma õigustest, kes on miskipärast haavatavad, näiteks ei ole tugevat perekonna tuge taga. Ja muidugi ka see, et noored inimesed ongi usaldavamad ja kurjategijad kasutavad seda väga kergesti ära," rääkis ta veel.

Luht soovitas väga kahtlustavalt suhtuda töökuulutustesse, mis tunduvad liiga head, et tõsi olla, kus ei nõuta mingit kogemust ja kus on väga tugevad konfidentsiaalsuse nõuded.