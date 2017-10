Lääne Harjumaa vallad ja Keila peavad võimukõnelusi

Lääne Harjumaal liitunud vallad ning Keila linn peavad koalitsiooniläbirääkimisi ning valmistuvad uute volikogude kokkutulemiseks. Saue ja Lääne-Harju vallas valimised võitnud valimisliidud leiavad, et edu tõi neile liitunud valdade esindajate koostöö.

Saue vallaks ühinesid Saue linn, Kernu-, Nissi- ja Saue vald. Ühinemine oli vabatahtlik, kuid Saue linna rahva seas tekitas ühinemisotsus ka pahameelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valimised võitis valimisliit Koostöö- Meie vald, kes sai 27-liikmelises volikogus 13 kohta. Järgnevad Reformierakond, Keskerakond, IRL ja EKRE.

Saue vallavanem ja võiduka valimisliidu esinumber Andres Laisk ütleb, et nimekiri koostati nii, et esindatud oleksid kõik ühinevad piirkonnad.

"Meil oli väga tugev esindatus just rohujuure tasandil ja see oli ka eesmärk ja see ka nimekirja mõttes töötas väga hästi," ütles Laisk.

Volikogu enamusest jääb valimisliidul napilt puudu puudu ning ettepanek koalitsiooniläbirääkimisteks on tehtud Reformierakonnale ja IRL-ile. Laisk ütleb, et ühendomavalitsuste puhul on tähtis, et vallavalitsused hakkasid tööle häireteta.

Laisk arvab, et valimitulemus oli ühtlasi ka hinnang ühinemisotsusele, sest edukad olid ühinemise toetajad.

Keila linn võitles haldureformi ajal välja iseseisvuse ning senine linnapea Enno Fels tõdeb, et Keila linnas hinnati valimiste ajal just linna iseseisvaks jäämise pooldajaid, võib arvata, et Fels jätkab linnapeana.

Keilas võitis Reformierakond ning sai 19-liikmelises volikogus 12 kohta. Järgnevad valimisliit Sõbalik Keila, sotsid ja keskerakond.

Keila volikogu koguneb esimesele istungile teisipäeval. Kuigi Reformierakonnal on volikogus enamus, peavad nad konsultasioone võimuliidu moodustamiseks.

"Me oleme siiski kaalunud, et kaasta ka koalitsioonipartnereid. Aga kindel veel ei ole. Ehk me siis räägime läbi kõigiga ja esmaspäeval teeme otsuse," ütles Enno Fels.

Lääne-Harju valla moodustavad Keila-, Padise- ja Vasalemma vald ning Paldiski linn. Ühinemisläbirääkimised ebaõnnestusid ning vallad ja linn sundliideti.

Valimistel saavutas võidu Valimisliitude Ühendus, kes sai 21-liikmelises volikogus 13 kohta. Järgnevad Reformierakond ja valimisliit Hea Tahe.

Valimiliitude Ühenduse nimekirja kuulusid ühinevate omavalitsuste esindajad ning nimekiri oli pikk.

Lääne-Harju vallavanema kandidaat Jaanus Saat ütles, et vallavalitsus saab olema avatud, kaasav ja arvestab kogukondade muredega.

Valimisliitude Ühendus saab mandaatide poolest hakkama ja pole teada, kas kedagi võimuliitu kaasatakse või ei.

"On olnud selliseid põgusaid vestlusi. Aga sellele küsimusele ei ütle täna ei-d ega jaa-d," rääkis Jaanus Saat.

Lääne-Harju valla volikogu koguneb esimesele istungile 30. oktoobril.