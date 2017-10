Et ühinenud omavalitsuses ei saa olla kahte ühe nimega küla, tuli Saaremaal 37 külal endale uus nimi välja valida. Ja see uus nimi hakkab kehtima eelolevast südaööst, vahendab "Aktuaalne kaamera".

"Kui näiteks Kuressaares oli siiani aadressiks Saare maakond, Kuressaare linn. Siis nüüd see aadress on Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn. Lisaks sellele muutub Saaremaal ka rida külanimesid. Kõige selle tulemusena on Saaremaal 37 uut küla ja see otsus jõustub ka täna keskööst, et väga paljud inimesed elavad uues külas," selgitas Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu.

Uute aadresside tekkimine päästjate arvates neile segadust ei peaks tooma, kuigi esialgu võib häirekeskusel abivajaja asukoha täpsustamine mõnd lisaküsimust nõuda. Aga esialgu peaks hakkama saama nii uue kui ka endise aadressiga.

"Täpsustamine võibki pikemaks minna ja seal ei ole midagi imelikku, sest täiesti uue lahendusega on tegu ja inimesed peavad üksteisest aru saama hakkama. Aga kui on ikkagi suund kuhu tuleb minna ja põhjus, milleks tuleb minna, siis päästejõud pannakse teele ja see täpsustamine käib siis päästjate, politsei või kiirabi sõidu ajal," ütles Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe.

Ka Omniva Saaremaa jaotuskeskuse juht ütleb sama, et kirjad ja muud saadetised jõuavad ikkagi kohale, olenemata, kas tegemist uue või vana aadressiga.

"Kirjal on kõige olulisem sihtnumber. Me sorteerime sihtnumbri lõikes kirju. Eriti tähtis on seejuures veel ka talu. Ja kui on aadress korrektne, siis üleminekuperioodil me viime kohale nii uue kui ka vana aadressiga kirjad. Kumba aadressi võiks siiski eelistada? Ma arvan, et pigem juba uut siis," lausus Omniva Saaremaa jaotuskeskuse juht Margit Tammeleht.

Riiklikes andmebaasides aadresside muutumine siiski automaatselt reedel vastu laupäeva veel ei toimu.

"No eks see töö toimub ka lähima aja jooksul, et registrid viivad end uue olukorraga joonde vastavalt konkreetse registri toimingutele," lisas Alo Heinsalu.

Kuigi Saaremaal elatakse homsest Saaremaa vallas, hakkab Saaremaa vallavalitsus, kui ametiasutus tööle alles 1. jaanuarist. Praeguste valdade ametnikud jätkavad tööd kuni aasta lõpuni.