Rõivase ahistamisskandaali naispool oma versioonist ei tagane

Eelmisel nädalal Eesti Päevalehes ekspeaministri ja toonase riigikogu aseesimehe Taavi Rõivase ahistava käitumise ettevõtjate Malaisia-visiidil ajakirjandusse toonud naine kinnitab, et ei kahetse juhtunu avalikustamist ning on rääkinud tõtt, kuid soovib nüüd selle teema selja taha jätta ja oma eluga edasi minna.

„Ma olen rääkinud tõtt, ma olen teinud kompromisse, ma olen olnud arusaav, ma olen enda ründajale silma vaadanud, ma olen selgitanud, miks ma seda teen,” räägib tänases LP-s endiselt anonüümseks jääda sooviv naine, keda ajaleht Katriniks nimetab.

Naine kirjeldas tol õhtul juhtunut ajakirjanikule nagu esimeseski loos: esmalt ta vestles Rõivasega ja hiljem läks tantsima, ent siis võttis asjade käik tema jaoks juba ebameeldiva pöörde, kuna poliitik tõmbas ta tantsupõrandalt eemale teenindusalale. „ Siis ta suudles mind väga agressiivselt. Ta kiskus mu kleiti üles ja käperdas mind.”

Naise sõnul häirivad teda pärast skandaali puhkemist enim väited, nagu oleks ta ise juhtunus süüdi, nagu ta ise tahtnuks seda või et keegi pannuks ta sinna selleks, et Rõivast hävitada, või et ta teeb seda ise selle pärast. „Mulle teeb nalja, kui arvatakse, et olen kinni makstud, Taavi andis mulle kohtumisel raha või maksis keegi kinni mu lennukipiletid. Seda ei ole juhtunud.”

Naine rääkis intervjuus, et kõneles pärast juhtunut tuttavatele Rõivase-teemaga meediasse minekust, kuid mitte plaaniga kedagi hävitada, vaid sooviga tõstatada probleem, mis tema meelest on praegu oluline.

Naine kinnitas ajalehes, et tahab Malaisias juhtunu ja sellele Eestis järgnenud kõrvale jätta ning soovib Rõivasele head, ent ekspeaministri käitumisest rääkima ajendas teda soov teistele meelde tuletada, et oma riiki esindades peame olema ettevaatlikud, mida me endale lubame ja ei luba, olgu tegu poliitiku või tavalise turistiga.

Eelmisel neljapäeval avalikustas Eesti Päevaleht, et EASi ametliku delegatsiooni liikmed pidasid septembri lõpus Malaisias peo, mille käigus ületati hea maitse piire ning leidis aset mitu juhtumit, kus naisterahvaid ebaväärikalt koheldi. Tõsiseimad süüdistused tabasid Rõivast, kes visiidil toimunu pärast ka avalikult vabandas ja skandaali lahvatamise päeva õhtul teatas, et lahkub riigikogu aseesimehe kohalt.

Erinevates meediakanalites sõna saanud Rõivas pole Katrinit valetajaks nimetanud ega otsesõnu tema versiooni ümber lükanud, viidates naisega pärast loo ajakirjandusse jõudmist tehtud kokkuleppele. Samas on Rõivas väitnud, et tema mäletab Malaisias toimunut teisiti, keskendudes peaasjalikult tantsuepisoodile.