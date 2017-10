Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (29)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

EUROOPA

Hispaania ja iseseisvuspüüdlused Kataloonias

Foreign Affairs: Kataloonia iseseisvuslaste õnne pöördumisest.

Uusi Suomi: kaks Soome riigiteadlast teevad Kataloonia iseseisvuslaste liidrite aadressil teravat kriitikat.

AFP Madridi ja Barcelona sammudest enne laupäevaks planeeritud teadet.

EUobserver: Hispaania soovib endiselt, et Euroopa Ravimiamet tuleks Barcelonasse. Politico samal teemal.

Vox: Hispaania valitsus soovib Kataloonia iseseisvuslastele lõplikku hoopi anda.

Politico: Kataloonia iseseisvuslased protestivad pangaautomaatide abil.

Times: katalaanid ei taha tegelikult iseseisvust, mõistlikud poliitikud oleks suutnud seda kriisi vältida. Spectator samal teemal.

AFP: Hispaania valitsuse teatel on Kataloonia regionaalvalitsusel veel aega kursimuutuseks.

Tuski sõnul pole Euroopa Liidu asi sekkuda, Merkel loodab Hispaania põhiseadusele tuginevat lahendust, Berlusconi väitis, et tema oleks lasknud referendumil toimuda.

Saksamaa

The Local: miks Vasakpartei liikmed heast valimistulemusest hoolimata omavahel kisklevad.

AFP: holokaustieitajast "natsi-vanaema" sai reaalse vanglakaristuse.

Euractiv: uue koalitsiooni moodustamine on keeruline, Euroopa peab olema Saksamaaga kannatlik.

AFP: Saksa politsei informaator kutsus islamiäärmuslasi üles terrorirünnakutele.

EUobserver: Euroopa Komisjon kavandab seadusemuudatust, et Vene gaasitoruplaanid kontrolli alla saada.

Prantsusmaa

Bloomberg: kuidas kaks Euroopa rikkamat meest Pariisi linna kujundavad.

Spiegeli pikk intervjuu Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga.

Politico: rahandusminister pidi seksuaalset ahistamist puudutava kommentaari eest vabandama.

Guardian: "Jupiteri orbiidil - minu nädal Emmanuel Macroniga."

The Local: ka Prantsusmaa poode on tabanud võipuudus.

Suurbritannia

Guardian: Alastair Campbelli arvates peaks May tunnistama, et Brexitit ei saa ellu viia.

Bloomberg: mis küll Konservatiivse Parteiga juhtus?

Atlantic: Saint Helena saarel avati "maailma kõige kasutum" lennuväli.

Guardian: Suurbritannia on kõikide kleptokraatide lemmikmaa.

Politico ülevaade, mis võib juhtuda, kui Suurbritannia EL-ist ilma kokkulepet saavutamata lahkub.

Põhjamaad

The Local: Rootsi uus rong kannab väga omapärast nime.

Yle: Rootsi parteide seisukohad kuritegelike jõukude teemal muutuvad üha karmimaks.

The Local: Rootsi kaitsepolitsei on mures, et üks isa kasvatab pojast äärmuslast.

Helsingin Sanomat kirjutab, kuidas "ideoloogiliselt töötu" soomlane meedias sotsiaalsüsteemi ärakasutamisega kiitles ning kuidas ametnikud ta seepeale luubi alla võtsid. (Artiklid SIIN, SIIN ja SIIN.) Sõna võttis ka president Niinistö.

Yle: Soome juubeliaasta iseseisvuspäeval saab näha suurejoonelist kaitseväeparaadi.

Helsingin Sanomat: "gripisena" tööle ilmumine on kolleegide füüsiline väärkohtlemine.

Yle: järele jäänud Põlissoomlaste ja äsja parteiks muutunud Sinise Tuleviku vahel käib tõsine võitlus liikmete pärast.

Ilta-Sanomat: Soome endine suursaadik Moskvas soovitab kiiremas korras NATO-ga liituda ja teha seda ilma rahvahääletuseta.

The Local: Norra võimud lükkasid Manneni mäe "lammutamise" edasi.

Ukraina

Wall Street Journal: Putini okupatsiooni ajaloolistest juurtest.

New York Times Applebaumi raamatust ja Stalini sõjast Ukraina vastu.

Radio Svoboda: FSB süüdistab noort Ukraina blogijat terroriakti kavandamises.

Daily Beast: Ameerika arst, kes võitleb Ukrainas korruptsiooniga.

Guardian: Putin võiks ukrainlaste asjus õppida Leninilt.

Hromadske: peagi hakkab sõitma rong Viini ja Kiievi vahel.

Austria

The Local: Austria paremäärmuslased nõuavad siseministri portfelli.

Quartz: Kurz kui Macroni ja Trudeau vastand.

Politico: miks Euroopa Austria pärast mures pole (kuigi peaks olema).

Tšehhi Vabariik

Politico: valimiste järel võib ka Tšehhi Vabariik EL-iga tõsisemalt tülli minna.

Coda Story: Tšehhi libauudiste vastast üksust pole Venemaa infosõja ohjeldamisel eriline edu saatnud.

Atlantic Council: kuidas Kesk- ja Ida-Euroopas levib Kremli-sõbralik hoiak üha kiiremini.

Euractiv: Poola jälgib Tšehhi valimisi väga tähelepanelikult.

Malta

Guardian: tapetatud ajakirjaniku pere kartis sellist stsenaariumi juba varem.

EUobserver: kuidas EL saab tagada, et tapetud Malta ajakirjaniku pärand säiliks.

Politico kirjutab juhtumist SIIN ja SIIN.

Teised Euroopa riigid

Politico ülevaade äsja lõppenud Euroopa Ülemkogu tippkohtumisest.

EUobserver: Mogherinit kutsutakse üles Vene propaganda vastu rohkem samme astuma.

EUobserver: Tusk tunnistas, et kohustuslikel migrandikvootidel pole tulevikku.

Guardian ja Catholic Herald kirjutavad paavstist, Vatikani sisepoliitikast ja suhtumisest surmanuhtlusse.

Politico Euroopa naiste karjäärivõimalustest ja "klaaslaest".

Helsingin Sanomat: nii Itaalias kui ka mujal Euroopas on hundid taas loodusesse naasmas.

Politico: Euroopa digitaalkonkurentsis on võitjaks USA.

Euractiv: Poola keskkonnaminister süüdistab Białowieża-juhtumi asjus Brüsselit ja "libauudiseid".

Guardian: Rumeenia on vabanemas "Euroopa vaese mehe" tiitlist.

EUobserver: Viktor Orbani Vene-diilide taga on salapärane sakslane.

The Local: ei, need piirkonnad ei ole "Itaalia Katalooniad".

USA

Trumpi administratsioon

Bloomberg: Trump ei saa tseremoniaalse rolliga hakkama, ta võiks üritustest loobuda.

Guardian: Larry Flynt - kas poliitilise pearaha pakkumine on kunagi üldse tulemusi andnud?

Washington Post: Trump näitas taas kõiki enda ümber halvas valguses. Associated Press samal teemal.

Vox: mida oli John Kellyl langenud sõduri perekonda puudutanud skandaali kohta öelda.

Daily Beast vähetuntud mõttekojast, mis suunavat Trumpi välispoliitikat.

Politico: Sessions käis taas senatis Venemaa-teemalistele küsimustele vastamas.

Daily Beast: Trumpi kampaaniameeskond jagas Vene trollivabriku poolt loodud libakontot. BuzzFeed ja Vox samal teemal.

Pärast senaator Bob Corkeri kriitikat on ka mitmed teised mõjukad vabariiklased Trumpi poliitikat (taas) häälekamalt ja põhjalikumalt kritiseerinud - näiteks Arizona senaator John McCain (täismahus, CNN, New Yorker, Washington Post, New York Times), ekspresident George W. Bush (täismahus, CNN, Bloomberg, Washington Post, San Francisco Chronicle, Commentary Magazine) ja senaator Jeff Flake, kellele erinevalt eelmistest võib sõnavõtt ka reaalse tagasilöögi anda.

New York Times: ka Paul Ryan tegi oma sõnavõtus torkeid. Politico Ryani lähitulevikust.

Associated Press: Trump hoiatas McCaini, viimane vastas, et on hullemaidki vastaseid näinud.

Foreign Policy: vabariiklastel on Stockholmi sündroom ja see läheb hullemaks.

Vox: Trumpil ja tema toetajatel on oma versioon kogu Venemaa-skandaalist.

Wall Street Journal: Trump ei tekitanud lõhet konervtiivide ridades, ta on selle lõhe tagajärg.

Muud USA teemad

Vox: millega Cambridge Analytica täpemalt tegeles.

Bloomberg: kuidas sundida Facebooki oma libauudiste probleemi lahendama.

Atlantic USA ülikoolide "ohvrikultuurist".

Daily Beast: lisaks bump stock'idele on hulgaliselt muid seaduse piiril asetsevaid relvatarvikuid.

Washington Post: kui Venemaa suudab luua Black Lives Matteri libakontosid, siis mis järgmiseks?

Guardiani uuendatav nimekiri Weinsteini vastu esitatud süüdistustest. Times samal teemal.

Miami Herald: Richard Spenceri külaskäik tõi Florida väikelinnas kaasa eriolukorra ja järjekordse meediatsirkuse.

AL.com: kandidaat Roy Moore'i Twitteri-kontot asus jälgima suur hulk Vene roboteid.

Daily Beast: Twitter on andnud Venemaa juurdluse asjus üle väga vähe andmeid.

Bloomberg: Facebook ja Google aitasid presidendivalimiste jaoks tähtsates osariikides kaasa pagulastevastasele propagandakampaaniale.

Axios selgitab Clintoni uraaniskandaali tausta.

Daily Telegraph: USA ministri sõnul kavandavad terroristid uut "9/11 stiilis" rünnakut.

Fortune: kuidas Larry Flynti äriimpeeriumil läheb ja mille poolest ta erineb äsja lahkunud Hugh Hefnerist.

VENEMAA

Ilta-Sanomat: Vene valitsuse propagandaleht süüdistab Soome sõdureid Putini vanaema tapmises.

Yahoo News ja Dožd: Vene trollivabrikus õpiti USA poliitikat "Kaardimaja" abil.

Meduza, Moscow Times ja RBK paljastavad samuti Peterburi trollivabriku telgitaguseid.

Moscow Times ja Dožd: "Venemaal seksuaalset ahistamist ei ole ning selle eest tuleb tänada Putinit".

Hill: Putini nõrgim koht võib asuda USA pinnal.

Moscow Times: Venemaa võimud kavatsevad vähemalt viis USA meediaväljaannet musta nimekirja kanda.

Meduza Sobtšakist: kui "kõigi vastu" ei tähenda ilmtingimata, et ollakse "Putini vastu".

Politico: Navalnõi sõnul koordineerib Sobtšak oma samme Kremliga.

Reuters: kuidas Putin Sotšis USA-d siunas.

Window on Eurasia: Putin kritiseeris USA-d, kuid mitte Trumpi.

Moscow Times: presidendiks pürgimist Putin Valdai foorumil ei kinnitanud, kuid ta rääkis paljudest teistest asjadest.

Window on Eurasia: kui Lääs nuriseb, et Moskva militariseerib Kaliningradi, siis Venemaal kurdetakse, et piirkond on üha rohkem kaitseta.

MUU MAAILM

LÄHIS-IDA

Kurdistan ja Iraak

Reuters: Kurdistani referendum oli hasartmäng, mis võis iseseisvuse saavutamise kaugemale nihutada.

Atlantic Council lõhest Iraagi kurdide seas. Bloomberg samal teemal.

Foreign Policy Iraagi Kurdistani iseseisvuspüüdluste komistuskividest.

Council on Foreign Relations: kas USA on võimeline lepitada Kurdistani ja Bagdadi valitsust?

Foreign Policy: kui Trump tahab Iraanile vastu astuda, siis võiks ta alustada Kirkukist.

Defense One: kui USA mõjuvõim Iraagis vähenes, siis Iraani oma kasvas.

Spectator: kurdid on pärast ISIS-e väljatõrjumist omapead jäetud.

Vox: USA liitlased tulistavad teineteise pihta ja see kõik võib minna veel palju hullemaks.

Foreign Policy: sõda Iraagis ei lõpe enne, kui USA otsustab, mida ta seal üldse tahab.

Raqqa vallutamine

AFP: kuidas käib kummituslinnaks muutunud Raqqa puhastamine ISIS-e võitlejatest.

Reuters: pärast võitu Raqqas ISIS-e üle on kurdid silmitsi keerulise rahuga.

Politico: Raqqa vallutamine ei lõpeta sõda ISIS-e vastu, vaid ainult muudab seda.

BBC videokaadrid ISIS-e käest vallutatud Raqqa linnast.

New Yorker: ISIS on Raqqast välja löödud, kuid terroriorganisatsioon on endiselt elus.

Associated Press: kurdi naissõdurid lubavad võitlust ISIS-ega jätkata.

Guardian: üks Raqqast põgenemise lugu.

Associated Press: Raqqa vallutamisest hoolimata on Lähis-Ida tulevik segane ja vägivaldne.

Muud teemad

Bloomberg: millal nädalavahetus algab? Beirutis on see väga tõsine küsimus.

AASIA

Hiina

Guardian: viis asja, mida Xi Jinpingi kõnest esile tuua. Quartzi kokkuvõte. Täismahus video koos ingliskeelse tõlkega.

Bloomberg: Xi Jinpingil on tõeliselt suured plaanid.

Quartz: Xi Jinping näitas oma võimu piinavalt pika kõnega.

Bloomberg: CIA juhi hinnangul võib Xi Jingpingi kasvav võim olla hea asi.

Bloomberg: Xi Jinping on karistanud rohkem ametnikke kui San Antonios on elanikke.

Daily Telegraph: sotsiaalmeedias lõi laineid aga parteikongressil osalenud ekspresident Jiang Zemin.

Quartz Hiina kommunistlikest app'idest.

Teised riigid

Vox: Põhja-Korea ähvardustesse tuleks rahulikult suhtuda.

NK News: väga haruldased õhukaadrid Pyongyangist.

Politico: raamat, mida Mattis loeb, et olla valmis võimalikuks sõjaks Põhja-Koreaga.

Foreign Policy: kas India on lõpuks ärganud ja asunud sõjalist musklit näitama?

Quartz: maailma suurima demokraatia - India - elanikkonnast usub rohkem kui pool, et autokraatia on hea.

Reuters: uuring kinnitab, et Duterte on filipiinlaste seas väga populaarne.

Business Insider: Jaapan on silmitsi demograafilise katastroofiga.

BBC: üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna - droonivideo Birmast põgenevatest rohingjatest.

Guardian Taškendi pilvelõhkujatest.

Guardian: "Norman ütles, et president tahab püramiidi" ehk kuidas arhitektid Astanas fantaasial lennata lasid.

AMEERIKA

Guardian: kuidas Afganistani terroristide käest pääsenud pere lapsed eluga Kanadas harjuvad.

AAFRIKA

New Yorker: kus on empaatia, kui rünnak leiab aset Somaalias?

Axios: milles täpsemalt USA sõdurite elu nõudnud Nigeri rünnak seisnes? Politico samal teemal.

CNN: Nigeris langenud USA ssõdurite elulood.

Quartz: Mosambiigi "idasakslased" ootavad endiselt oma kommunistlikku palgapäeva.

Foreign Policy: Tšaadi solvamine maksab USA-le juba kätte.

New York Times Ebola poolt jäetud jäljest.

Quartz: Hiina finantsabi mõju pole Aafrikas nii ulatuslik kui varem arvati.

AUSTRAALIA/OKEAANIA

Foreign Affairs: Austraalia relvaseadusest ja võimalikust eeskujust USA-le.

Daily Telegraph: Põhja-Korea kirjutas Austraaliale kirja, milles siunas USA-d ja hoiatas tuumatalve eest.

Guardian: Melbourne'is meenutab olukord natuke juba Du Maurier' ja Hitchcocki "Linde".

BBC: "chipocalypse" - Uus-Meremaal võivad kartulikrõpsud otsa saada.