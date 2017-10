Lapsendamiskeskus MTÜ Oma Pere korraldab alates laupäevast üle-eestilise lapsendamisnädala "Õnnelik vanem = õnnelik laps", et arutada lapsendamisega seotud kitsaskohti.

Tallinnas, Tartus, Narvas, Jõhvis, Rakveres ja Pärnus 21.-28. oktoobrini toimuvatele lapsendamisnädala kontsertidele, infopäevadele, seminaridele ning aruteludele oodatakse asendusperesid, eestkostjaid ja hooldusperesid, teatas MTÜ.

Oodatud on ka asendushooldusega ja perepõhise asendushooldusega seotud ametnikud ning pered, kes plaanivad lähitulevikus lapsendamist või perekonnas hooldamist.

MTÜ Oma Pere tegevjuhi Inna Klaos sõnul valiti tänavuseks lapsendamisnädala sõnumiks “Õnnelik lapsevanem = õnnelik laps”.

“Asenduspere liikmed on elanud üle mitmeid kaotusi: lapsendajate jaoks on tihti kadunud oma bioloogilise lapse saamise võimalus, lapsendatud laps on kaotanud oma bioloogilised vanemad,” selgitas ta sõnumi sisu.

“Pereks kasvamine nõuab kõigilt osapooltelt suuri pingutusi ja on aeganõudev periood, mille jooksul võib ette tulla nii kriise kui ka traumasid. Ainult harmooniline, enesekindel ja rahulik vanem saab aidata nii iseendal kui lapsel kaotustega toime tulla, probleemidest välja kasvada ja elus edasi liikuda.”

Inna Klaose hinnangul tuleb seetõttu hoolitseda vanemate psühholoogilise ja vaimse heaolu ning oskuste eest. “Abi küsimine on sageli inimestele raske, sest arvatakse, et abi vajamine tähendab läbikukkumist,” rääkis lapsendamiskeskuse juht. “MTÜ Oma Pere pakubki asendusperedele tugisüsteemi: nõustamisi, mentoreid ja tugigruppe, et pered ei jääks oma murede ja raskustega hätta. Probleemid reeglina ei kao, vaid vajavad lahendamist.”

Lapsendamisnädal toimub alates aastast 2015 ning seda aitavad MTÜ-l Oma Pere korraldada Sotsiaalkindlustusamet, Sotsiaalministeerium, Teaduskeskus "Ahhaa", SEB Heategevusfond, Tallinna Lastehaigla, maavalitsused.

MTÜ Oma Pere (www.omapere.ee ) on alates 2008. aastast pakkunud erinevaid teenuseid ja tegevusi lapsendajaperede toetamiseks. Selleks, et lapse ühinemine uue perega oleks edukas, peab pere olema oma otsuses kindel, saama põhjaliku ettevalmistuse ja igakülgset tuge lapse kasvatamisel.

Tänaseks on loodud üle-eestiline spetsialistide võrgustik ja pidev teenuste arendamine tagab tuhandetele asendusperedele toetuse interneti- ja telefoninõustamise, psühholoogilise nõustamise, grupiteraapia ning mentorluse vormis.