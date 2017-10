Tamperes korraldasid neonatsid meeleavalduse

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Kaasaegse teadlase rolliks ja kohustuseks on lisaks teaduse tegemisele ka teadmiste levitamine, õppetöö läbiviimine ja ühiskondlikus debatis osalemine. Avalikkuse ootused ülikoolidele ja akadeemilistele töötajatele on kõrged. Kuidas ikkagi suhelda meediaga nii, et ajakirjaniku poolt avaldatud teaduslugu oleks huvipakkuv, korrektne ja ka teadlane lahkuks koostööst rahuloleva osapoolena?

"Las harjutavad, kõik on kontrolli all"

Reedel kohtunud Euroopa juhid leidsid, et Brexiti kõnelustes saab parimal juhul jõuda kokkuleppele detsembriks, kuid selleks on vaja Suurbritannial leppida esmalt kokku rahaliste kohustuste osas. Neljapäevasel õhtusöögil oli arutlusel liitumiskõneluste peatamine Türgiga, kuid inimõiguste rikkumistest hoolimata pole selleks riigipeade seas piisavat üksmeelt.

Liikumist juhitakse Rootsist ning Soomes on sel ametlikult 70 liiget ja 200 toetajaliiget. Liikumine on korduvalt seadusega pahuksisse läinud, näiteks rünnati üht poliitikut pipragaasiga ning pipra- ja pisargaasiga mindi kallale ka Gay Pride'i marsist osavõtjaile.

Tampere näitab, et on valmis vastu astuma fašistidele, natsidele ja kõigile paremäärmuslikele liikumistele samamoodi.

