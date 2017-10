Semilarski: ma ei ole kunagi võtnud altkäemaksu

Kolmapäeval korruptsioonikahtlustusega kinni peetud Tartu endine abilinnapea Valvo Semilarski ütles ERR-ile, et teda kahtlustatakse altkäemaksu võtmises ja toimingupiirangu rikkumises enam kui 400 000 euro ulatuses. Semilarski peab kahtlustusi alusetuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võiks öelda, et need kahtlustused on esitatud liialt tormakalt ja kindlasti ma olen huvitatud sellest, et selgus saaks väga kiiresti majja ja olen valmis siinkohal väga heaks koostööks uurimisorganitega," rääkis Semilarski.

"Ma ei ole võtnud altkäemaksu mitte kunagi ja ma ei ole oma ametipositisooni kasutades suunanud linnavalitsuses tegevusi, selleks on olemas oma töörühmad, selleks on olemas omad spetsialistid, kes riigihankeid koostavad ning hinnangu olukordadele annab lõpus linnavalitsus üheskoos," märkis ta.

Kahtlustuse kohaselt on Semilarski kasutanud oma ametipositsiooni linnavalitsuse otsuste suunamiseks Tartu linnale kuuluvate maade müügil ja võtnud altkäemaksu bussiliini hanke tehniliste tingimuste muutmiseks.

Samuti kahtlustab prokuratuur ja kaitsepolitsei teda selles, et ta osales otsustes, mis kuulutasid hanke võitjaks talle lähedase inimese.

Semilarskiga seostatavas juhtumis peeti kinni ka ärimees Aivo Pärn, kes ütles reedel "Aktuaalsele kaamerale", et tehingud on toimunud turutingimustel ja kontrollitavad, mistõttu ta endal süüd ei näe.

Teine korruptsioonikahtlusega kinni peetud Tartu endine abilinnapea, keskerakondlane Artjom Suvorov pidas kahtlustusi absurdiks.