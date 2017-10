Ida-Virus hakkab bussiliinidega tegelema uus keskus

Keskusega liitusid haldusreformi järel tekkivatest kaheksast Ida-Viru maakonna omavalitsusest kuus, vaid Sillamäe ja Narva võtsid mõtlemisaja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskusel seisab esimese ülesandena ees võimaliku tasuta ühistransporditeenuse lahenduse pakkumine.

Ida-Virumaale spetsiifiliselt tuleb jätkata läbirääkimisi Kohtla-Järvega, kelle eri linnaosade bussiliinid kulgevad läbi teiste omavalitsuste.

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Arno Rossman ütles, et keskusel on võimalik hakata tulevikus korraldama nii linna- kui ka vallasiseseid liine, kui neil see vajadus ja soov on.

"Minu nägemus on kindlasti, et Kohtla-Järvega peaksime väga tugevalt koostööd tegema, sest praegu on palju segadust Kohtla-Järve linnaliinide ja maakonnaliinide dubleerimisel," nentis ta.