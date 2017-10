ERR Barcelonas: meeleavaldajad on kindlad, et Madridiga dialoogi ei tule

Barcelona tänavatele kogunes laupäeval umbes 450 000 inimest, et protestida Hispaania valitsuse otsusele tagandada Kataloonia regionaalvalitsus ja korraldada uued kohalikud valimised.

ERR-i korrespondent Barcelonas Epp Ehand rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et meeleavaldusele kogunenud sajad tuhanded inimesed on kindlad, et Madridiga dialoogi pidada ei ole võimalik ning Kataloonia iseseisvus tuleb välja kuulutada.

"Kohal olid ka kõik Kataloonia omavalitsuse liidrid. Carles Puigdemont'i kõne tuleb veel tunni aja pärast (kell 22). Kui ta enne Madridi otsust on öelnud, et juhul kui autonoomia võetakse ära, siis kuulutatakse välja iseseisvus, siis saame näha, mis sõnumiga ta laupäeva õhtul rahva ette ilmub," ütles Ehand.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy ütles laupäeval, et keskvalitsus on sunnitud astuma pretsedenditu sammu, taastada Kataloonias kord ning tegi ettepaneku, et keskvalitsuse ministrid võtaksid üle Kataloonia ametnike volitused.

Rajoy valitsus aktiveerib põhiseaduse 155. artikli, et kehtestada Kataloonia üle kontroll.

Paragrahv lubab keskvalitsusel sekkuda, kui mõni Hispaania 17 autonoomsest piirkonnast ei allu seadustele.

Rajoy võib tagandada Kataloonia ametiisikud, võtta keskvõimu kontrolli alla piirkonna politsei ja korraldada juba jaanuaris regionaalvalimised.