"Jõhvikate nukupidu" tõi Jõhvi seitse etendust

Päeva avas Jõhvi teater Tuuleveski oma kuulsaima lavastusega "Kolm rock'n'roll'i põrsakest", mis on pälvinud hulgaliselt auhindu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viljandi nukuteatri direktori ja kunstilise juhi Altmar Loorise sõnul on tore, et jõhvilased annavad Eesti ja ka välismaa nukuteatritele võimaluse end Ida-Virumaa publikule näidata.

"Tore oleks, kui see oleks selline traditsiooniline üritus, millel oleks suuremat kõlapinda. Et kui tuled ja tead, et Jõhvis on nukupidu - see peaks olema selline suurem asi minu arust," ütles ta.