WHO nimetas inimõiguste rikkumistes süüdistatava Mugabe hea tahte saadikuks

Ghebreyesus teatas nimetamisest sel nädalal Uruguays toimunud konverentsil, kümned maailma tervishoiuorganisatsioonid on väljendanud otsuse üle jahmatust.

Sel aastal WHO juhiks saanud Etioopia päritolu Tedros ütles, et 93-aastane Mugabe võib kasutada hea tahte saadiku rolli regiooni teiste riigijuhtide mõjutamiseks.

Ghebreyesus kirjutas laupäeva õhtul suhtlusvõrgustikus Twitter, et kaalub otsuse ümbermõtlemist.

"Ma kuulan. Ma kuulsin teie muresid. Kaalun selle lähenemise ümbermõtlemist WHO väärtuste valguses. Teen sel teemal võimalikult pea avalduse," kirjutas Ghebreyesus.

Kanada peaministri Justin Trudeau sõnul arvas ta alguses, et tegemist on mingisuguse halva aprillinaljaga, kui kuulis Mugabe nimetamisest.

Mugabe on lubanud järgmise aasta valimistel osaleda, väites, et on endiselt suurepärases vormis. Mugabe on olnud Zimbabwes võimul alates 1980. aastast, esmalt peaministrina ja pärast 1987. aastat presidendina.

Mugabe liigub raskustega ning ta on mõnikord üritustel tukkuma jäänud. 2011. ja 2014. aastal tehti talle Singapuris silmaoperatsioon. 2016. aastal pidi valitsus tõrjuma kuuldusi, et Mugabe suri välismaal iga-aastase puhkuse ajal. Tänavu märtsis võeti kinni kaks ajakirjanikku, kes väitsid, et presidendi tervis on üsna halb.

Kõrgele eale vaatamata seadis ZANU-PF ta oma kandidaadiks 2018. aasta üldvalimistel.