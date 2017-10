Semilarski: oleksin pidanud end Evikoga seotud tehingutest taandama

Tartu abilinnapea kohalt taandunud Valvo Semilarskile esitatud korruptsioonikahtlustustega on seotud nii ehitusettevõte Eviko, kütusefirma Olerex kui ärimees Aivo Pärn. Endine abilinnapea tunnistab, et oleks pidanud end mõnest tehingust siiski taandama.

Semilarskile esitatud korruptsioonikahtlustuse võib laias laastus jagada kolmeks. Esiteks seovad kaitsepolitsei ja prokuratuur teda kahe ehitushankega, mille võitis AS Eviko.

Nimelt usuvad uurimisorganid, et Pirogovi platsi rekonstrueerimishange ja Rahu tänava sotsiaalmajja liftirajamishanke menetluses oleks Semilarski pidanud ennast taandama.

Semilarski rääkis ERR-ile, et ehitusettevõte Eviko ühe juhatuse liikmega on ta isiklikult hea tuttav ja tema ettevõttega seovad teda varasematest perioodidest laenutehingud.

"See laenutehing toob siis mängu seotud osapoole. Kinnitan, et mul ei ole seotust osaluse näol Eviko ettevõttega ega sellega seotud ettevõtetega," kinnitas ta.

Siin tuleb lisada, et Semilarskil ja Evikol on ühine tütarfirma. Selle kohta ütles Semilarski, et see ettevõte enam aktiivselt ei tegutse, kuid tõdes, et oleks võinud end ikkagi Evikoga seotud otsustest taandada.

"Siin mul polnud alust selle peale tulla, et vanad laenusuhted seavad üles sellise kahtlustuse," nentis Semilarski.

Teine episood, milles Semilarskit kahtlustatakse, puudutab kaht linnale kuulunud kinnistut - Võru tänava kinnistu, mille enampakkumise võitis kütusefirma Olerex vara haldav Aqua Marina AS, ning Mõisavahe tee ääres asuv kinnistu, mille kohta linn alles planeeringut koostab.

Kahtlustuse järgi tegi just Semilarski ettepaneku nende kinnistute müügiks ja selleks olevat teda mõjutanud seesama Aqua Marina AS.

"Me oleme erinevate osakondade vahel arutanud linnavalitsuse tasandil nende teemade üle. Kuna majandus on iseenesest heas toonuses, siis selleks, et hoida Tartu linna koos, on nähtud ette realiseerida Tartu linnale kuuluvad kinnistud," selgitas ta.

Kolmas kahtlustus puudutab juba kaua segadust tekitanud Tartu linna bussiveohanget ehk Semilarskit kahtlsutatakse selles, et ta olevat altkäemaksu eest mõjutanud hanketingimuste seadmist nii, et need oleksid kasulikumad ettevõttele MRP Linna Liinid.

"Seda ma kindlasti teinud ei ole. See iseenesest pole ka võimalik, sest hanketingimused on kunagi kokku pannud ühistranspordi komisjon. Rõhutan veelkord, et ma ei ole koostanud bussihanke tehnilisi tingimusi. Samuti on konsulteeritud ka teiste bussihankel osalejatega," rääkis Semilarski.

Nii kinnistute müüki paneku kui Tartu bussihankega seotud kahtlustused jõuavad otsapidi välja Turu 21 aadressil asuva hooneni.

Semilarski selgitas, et kui ta Turu tänava hoone 2015. aastal maha müüs, jäi lepingusse punkt, mis lubas tal hoone kolme aasta jooksul tagasi osta. Kusjuures tagasiostmine pidi toimuma 50 000 eurot kallimalt.

Hoone ostis toona ettevõttele Rand ja Tuulberg kuuluv OÜ Wipestrex Kinnisvaraarendus. Seda aga seostavad uurijad Aivo Pärnale kuuluva ettevõttega Wipestrex Grupp.

Kuna Semilarski sai hoone tagasi mitte 50 000, vaid 30 000 eurot kallimalt, siis need 20 000 eurot hindavadki uurijad altkäemaksuks ning selle olevat Semilarskile andnud just Aivo Pärn.

"Ma ei ole võtnud kelleltki altkäemaksu," kinnitas Semilarski.

Enda sõnul sai ta väiksema juurdehindlusega kinnistu tagasi seetõttu, et kolme aasta asemel oli hoone esmasest müügist möödunud ainult üks aasta.

Turu 21 hoone ja enampakkumisel olnud Võru tänava kinnistu on seotud nii, et pärast Wipestrex Kinnisvaraarenduselt hoone tagasiostmist müüs Semilarski selle hoone edasi Aqua Marina AS-ile ehk sellele samale ettevõttele, mis kahtlustuse järgi palus Semilarskil Võru tänava kinnistu müükipanekut suunata.

Semilarski hinnangul on kahtlustustega välja tuldud kiirustatult ja tema milleski süüdi pole.

Kolmapäeva hommikul pidas kaitsepolitsei kinni Tartu abilinnapea Valvo Semilarski, abilinnapea Artjom Suvorovi ja kaks ettevõtjat, kes üks on ERR-ile teadaolevalt ärimees Aivo Pärn. Samas pole Semilarski ja Suvorovi kriminaalasjad prokuratuuri kinnitusel omavahel seotud.

Kinnipeetud abilinnapead astusid koheselt ametist tagasi ning kuna prokuratuur ei pidanud vajalikuks taotleda kohtult nende vahistamist, siis lasi kapo nad reede hommikul vabaks.