Rakvere koalitsioonilepingusse kirjutatud lubadus tuua mitmel aastal rahvusvahelist tähelepanu pälvinud kuuseinstallatsiooni asemel kesklinna tagasi ehe jõulupuu on tekitanud laialdast vastukaja. Rakvere tulevane linnapea leiab, et koalitsioonilepet on vääriti mõistetud.

Rakvere võimuliidu koalitsioonilepingus seisab lause "Toome kesklinna tagasi eheda jõulukuuse ja leiame võimaluse jätkata huvipakkuvate kuuseinstallatsioonide väljapanekuga".

Rakvere linnavolikogu Isamaa ja Res Publica Liidu liige Kert Karus põhjendas traditsioonilise kuuse tagasitoomist Virumaa Teatajale sellega, et kõik on kinni kultuuriruumi kristlike väärtuste jagamises.

“See, kas linna keskväljakul on päris kuusk, näitab, mida me kalliks peame,” ütles Karus ja lisas, et installatsioonidega jätkatakse kuskil mujal.

Ajalehe teatel leiab sotsiaalmeediast mitmeid postitusi, kus arutletakse selle üle, kas Rakvere vajab keskväljakule kuusepuud või installatsiooni, mis linnale viimastel aastatel ülemaailmset tuntust toonud.

Facebookis loodi laupäeval koguni lehekülg "Aitäh, aga minu traditsiooniline jõulukuusk ei vaja teie kaitset", mis on pühapäeva ennelõunaks kogunud 350 meeldimist.

Kultuuriminister Indrek Saar (SDE) avaldas Rakvere võimuliidu plaani üle sotsiaalmeedias hämmingut.

"Järgmisena keelatakse ära meestetantsupidu, sest mehed ei tohiks koos tantsides anda mittekristlikku eeskuju. Punklaulupeost, Baltoscandalist, kaasaegsest kunstist jms rääkimata," sõnas Saar.

Kuuseinstallatsioonide autor, Rakvere linnakunstnik Teet Suur ütles, et kui see, mis ennast siiani õigustanud on, linnale enam ei kõlba, pole tegemist millegi muu kui rumalusega.

“Olen sellest tegelikult väsinud,” nentis Suur ja lisas, et kindlasti on kohti, kus tema tööd rohkem hinnatakse.

Rakvere ametikooli õpetaja Raiko Kaasik, kellega koostöös kuulsad installatsioonid on sündinud, leiab, et installatsioonid võiksid jääda linnakunstniku pärusmaaks ja volikogu ei peaks ennast selle teemaga vaevama.

Tulevane linnapea: edaspidi on kaks kuuske

Rakvere tulevane linnapea, refomierakondlane Marko Torm ei mõista, kust sai alguse arusaam, et installatsioon kaob ning nimetab seda infomüraks. Samas ei kinnita ta ka, et installatsioon just traditsiooniliselt Keskväljakule alles jääb, lubades, et linnas on ruumi nii ehedale kui ka installatsioonkuusele.

"Me peame linnakunstnikuga arutama ja maha istuma, kuhu täpselt see läheb," ütles Torm Postimehele.

"Kui meil kultuurikeskus ehitusele läheb, siis tekib Keskväljakust 450 meetri kaugusele täiesti uus esindusväljak," ütles Torm ja lisas, et tulevikus võiks üks kuusk olla Keskväljakul ja teine uuel platsil.

"Seal, kus rohkem külalisi liigub, seal võiks olla installatsioon," avaldas Torm arvamust. "Aga hetkel pole küll plaanis seda installatsiooni eheda kuuse vastu vahetada."