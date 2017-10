Kohalikud elanikud leidsid Lohusalu rannast suure koguse narkoainet

Pakid olid randa uhutud üle kümne kilomeetri pikkusele rannikuribale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Leitud aine on praegu ekspertiisis, mistõttu ei soovinud politsei enne tulemuste selgumist täpsustada, mis aine ja kogusega oli tegemist.

Politseid teavitasid kohalikud elanikud reedel ja tööd jätkus poolesajale politseinikule, kes ranna äärest nädalavahetusel korjas kokku kilode kaupa pakikesi, mille meri oli piki rannikut kaldale uhtunud.

"Oleme rakendanud nii politseilaevu, helikopterit kui loomulikult ka seda vana head inimjõudu, et tihedalt kammida seda rannaala," ütles Põhja prefektuuri narko- ja organisseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro.

"Praegu pole politsei kinni pidanud ühtegi meresõidukit, millelt ekspertiisis olev last võinuks pärineda ning see on alles tulevikuperspektiiv ja üks olulisemaid küsimusi," märkis Pikaro.

Eesti politsei on juba teinud päringuid välismaa kolleegidele ja ootab vastuseid, millest järeldada, kas tegu võiks olla laiema uimastiveo süsteemiga.

"Kui see osutub narkootiliseks aineks, siis kindlasti on see Eestis märkimisväärne kogus, mis annab narkostatistikas kõvasti tunda," ütles Pikaro.

Pikaro kinitusel on meritsi uimastite vedu sarnasel viisil Eestis viimase kümnendi jooksul ette tulnud üksikuid kordi.