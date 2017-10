Tšehhi parlamendivalimistel võidutses Rahulolematute Kodanike Algatusrühm

Babiš lubas, et tema valitsusajal hakkab Tšehhi tegema rohkem koostööd immigratsioonivastaselt meelestatud riikidega, milleks on peale teiste Visegradi riikide ehk Poola, Slovakkia ja Ungari ka näiteks Austria, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Liidu ühist rahavääringut ehk eurot vastustav Babiš ruttas kinnitama, et Euroopa Liidu kui sellise vastu pole tal midagi. Vastupidi, ta peab seda väga vajalikuks, ainult et liit vajab uuendamist.

"Me peame võitlema oma huvide eest. Me oleme kindel osa Euroopa Liidust, kindel osa NATO-st. Oleksin tänulik, kui teatud isikud lõpetaksid hirmujutud, nagu oleks me idasuunitlusega. Me ei ole itta orienteeritud," kommenteeris Babiš. "Euroopa liidul on vaja peeglisse vaadata. Mõelda, miks Suurbritannia liidust lahkub. EL peab lõpetama kahekiiruselisest Euroopast kõnelemise."

Babiši sõnul tahabki Tšehhi Vabariik nüüd asuda nende riikide etteotsa, kes Euroopa Liidu praeguse sisserännupoliitikaga rahul pole. Oma liitlasena näeb ta teiste hulgas ka äsja Austria liidukantsleriks saanud konservatiiv Sebastian Kurzi.

Valimised võitnud Babiši juhitav Rahulolematute Kodanike Algatusrühm sai 29,6 protsenti häältesaagist. Teiseks ei tulnud paremäärmuslased, nagu arvamusküsitluste põhjal juba kardeti, vaid hoopis paremliberaalne Kodanikudemokraatiapartei, kolmandaks Piraadipartei ja alles neljanda koha sai paremäärmuslik Vabadus ja Otsedemokraatia. Iroonilisel kombel ei ole partei esimees mitte puhastverd tšehh, vaid tema soontes voolab Jaapani ja Korea verd.

"Eks me näe, kes tahab läbi rääkida meie poliitilise programmi kesksete osade üle. Nende hulgas on referendumiseadus, mis puudutab ka Euroopa Liidust lahkumise rahvahääletust. See sisaldab ka nulltolerantsi selle sisserändajate lainega tulnud immigrantide suhtes, šariaadiseaduse ja selle propageerimise keelustamise Tšehhi Vabariigis, kooskõlas Strasbourg'is asuva Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusega," ütles Vabaduse ja Otsedemokraatia esimees Tomio Okamura.

Okamural on põhjust liitlaste leidmise osas skeptiline olla, sest Babiš on juba öelnud, et ei taha tema parteiga koostööd teha ning vanale poliitilisele eliidile tuli paremäärmuslaste edu šokina.

"See ei ole tegelikult šokk, šokeeriv on see pigem sisu poolest. Ma räägin loomulikult iseenda eest, aga ma olen šokeeritud Vabaduse ja Otsedemokraatia poliitikast, mis on hirmu, vihkamise, tugevate emotsioonide ja inimeste ehmatamise poliitika," kommenteeris Tšehhi Vabariigi kaitseminister Martin Stropnicky.

Ilmselt moodustavad Babiši populistid valitsuse mõne vana parteiga. Kõigepealt räägitakse läbi sotsiaaldemokraatidega.