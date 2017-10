Pärnu söötis maad on arenemas tööstuskülaks

Loode-Pärnu arenduspiirkond hõlmab ligikaudu 250 hektari suurust maa-ala Via Baltica trassi ääres, linna loodeosas. Ettevõtjate huvi piirkonna vastu kasvab ning juba järgmisel aastal loodab linnavalitsus ka puhkeala arendamisega alustada.

Kõige esimene ettevõte, kes kaks ja pool aastat tagasi värskel tööstusalal oma autokeskuse uksed avas, oli Pereauto. Siis avanes seal veel sootuks teine pilt.

"Mets kasvas ja siin oli selline kruusatee isegi, kui me planeerima hakkasime - Pärlimõisa tee siis. Ja otsisime tegelikult enne juba krunti siin piirkonnas. Me alguses kuidagi kohe arvasime, et see võiks käima minna ja nägime seda perspektiivi," kommenteeris OÜ Pereauto juhatuse liige Henri Sool.

Nüüdseks Pereuto juba laieneb, ehitatakse uut autopesulat ning ettevõttesse on lisandunud kuus uut töötajat.

Pärnu müüb tööstusala maad piirkonna üldist hinnataset arvestades soodsalt, seda tingimusel, et ettevõte investeerib ning loob kokkulepitud arvu uusi töökohti.

Aasta aega Loode-Pärnus tegutsenud Vecta Design peab samuti juba laienemise plaane, nemadki kolisid tööstuskülla heade tingimuste tõttu.

"Linnas oli meil vähe ruumi ja halb ühendus logistikaga ja üleüldse, me vajasime uusi lahendusi ja uusi tingimusi," põhjendas OÜ Vecta Design juhiabi Tatjana Vassiljeva.

Tänaseks tegutseb tööstusalal kolm ettevõtet, peatselt lisandub Aknakoda. Pärnu saab nende ettevõtete abiga juurde sadakond uut töökohta ja sisuliselt uue linnaosa.

"Juurde sai siis linn endale kaks ja pool kilomeetrit teedevõrku, sealhulgas kergliiklusteed, tänavavalgustuse ja loomulikult siis ka tänavate all olevad kommunikatsioonid. Meil on siin paarkümmend krunti erinevate tööstusetevõtete jaoks," ütles Pärnu abilinnapea Rainer Aavik.

Loode-Pärnusse on planeeritud ka elamumaad ning võimalus puhkeala arendamiseks.