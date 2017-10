Warwickshire'i politsei teatas Twitteris, et politseinikud reageerisid pühapäeva pärastlõunal Birminghami linna lähistel Nuneatonis asuvas Bermuda Parkis aset leidvale vahejuhtumile.

Vahejuhtum pole seotud terroristliku tegevusega, teatas Briti politsei, kuid olukorda ei täpsustanud.

Keeglisaali MFA Bowl tegevjuhi Mehdi Amshari sõnul hoiab relvastatud isik pantvangis kahte keeglisaali töötajat. Tema arvates on pantvangivõtja ühe töötaja eksabikaasa või endine poiss-sõber.

Amshar lisas, et kõik kliendid on saalist turvaliselt lahkunud, kuid kahe töötajaga kontakti pole õnnestunud saada.

Vigastustest pole teatatud.

Ostukeskuse lähistel restoranis istunud pealtnägija Sarah Fleming ütles Briti meediakanalile Sky News, et sündmuskohal viibivaid inimesi teavitati pantvangiolukorrast ning restoran pandi karantiini.

"Meid teavitati, et keeglisaalis on keegi pumppüssiga," lausus Fleming. "Seejärel teavitas politsei meid, et ta võttis pantvange."

Samas restoranis viibiv Carl Lenton ütles, et ostukeskuse juures toimuv on üsna hirmuäratav. "Saabuvad politseiautod, kohal on kopter, politseikoerad. Relvastatud politseinikud seisavad keeglisaali ümber."