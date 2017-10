Üha enam digiteeruv meditsiin on küberründele väga haavatav

Sel sügisel Swedbanki küberriskide juhi ametisse asunud Vaks rääkis Eesti Päevalehele, et põhiline murekoht on viimase kahe-kolme aasta jooksul olnud meditsiinisektor, kus on aina rohkem digiteerumist.

"Kujutage ette, et inimesed tuuakse tõsiste tervisehädadega mõnda EMO-sse. Ta pannakse jälgimise alla, ühendatakse aparaatidega. /.../ Aga kui kogu süsteem, mis haiglas haigeid jälgib, ründe tõttu kokku variseb, siis ei ole neil küllalt palju vastava kvalifikatsiooniga õdesid, keda nende haigete kõrvale panna," rääkis Viks.

"Küüniliselt võiks öelda, et inimene sureb haigusesse, aga tegelikult juhtub see näiteks seetõttu, et mingib tarkvarauuendus on jäänud õigel ajal tegemata."

Vaksi sõnul on meditsiini kõrval uueks ja suureks murekohaks tõusmas asjade internet, kus omavahel suhtlevad asjad on täiesti turvamata ja halbadel inimestel on võimalik nendega manipuleerida. Aastaks 2020 on asjade internetti ühendatud 20 miljardit seadet, mistõttu on Vaksi sõnul riikide suur väljakutse leida mingigi võimalus enda kodanikke selles keskkonnas kaitsta.