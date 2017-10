Adams: presidendi ametiaega ei peaks pikendama, vaid lühendama

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

"Esiteks: kui presidendiks saab isik, kellest selgub, et ta hästi sellesse ametisse ei sobi, aga ise ta tagasi astuda ei taha, siis lühema ametiaja puhul jõutakse kiiremini uue presidendi ametisse panemiseni. Teine kaalutlus on seoses presidendi kantseleiga. Kantselei isikkoosseisu vahetamine ja tööstiili muutmine on võimalik peamiselt presidendi vahetumise järel," kirjutas Adams.

Adamsi hinnangul ei ole pikemal ametiajal mingit paremust Eesti riigi jaoks, küll aga on kaks olulist kaalutlust, et lühem ametiaeg võiks olla kasulikum.

Adams kirjutab Õhtulehe arvamusloos , et justiitsminister Urmas Reinsalu saatis hiljuti riigikogu esimehele Eiki Nestorile kirja, kus tegi ettepaneku kehtestada presidendi ametiajaks senise viie aasta asemel seitse ning et ametis olevat presidenti ei tohiks valida uuesti teiseks ametiajaks.

