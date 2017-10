Reformierakond valis Tartus partneriks Keskerakonna

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles ERR-ile, et Reformierakond otsustas alustada Tartus koalitsioonikõnelusi Keskerakonnaga.

"Reformierakonna Tartu piirkonna juhatus ja ka uus volikogu fraktsioon otsustasid, et me teeme ettepaneku alustada koalitsiooniläbirääkimisi Keskerakonnale," ütles Klaas ERR-i raadiouudistele.

"Me leiame pärast konsultatsioone, mida me eelmisel nädalal pidasime, et Keskerakonnaga on meil kõige suurem ühisosa ja ka hea koostöökogemus varasematest aegadest," lisas ta.

Reformierakond sai 49-liikmelises Tartu volikogus 20 mandaati. Sotsiaaldemokraatlik erakond sai kaheksa ja Keskerakond seitse kohta. Juba valimiste õhtul ütles Klaas ERR-ile, et kui varem jagas Reformierakond Tartus võimu Sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonnaga, siis pärast valimisi jätkatakse ühe partneriga.