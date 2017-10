Ozoliņši sõnul on praegu peamine eesmärk investorite meelitamine. "Oleme täna väga tulemuslikku tööd teinud, oleme palganud rahvusvahelise firma Lazard Freres, mis teeb tööd Air Balticu potentsiaalsete strateegiliste partnerite leidmiseks, et tagada ettevõtte areng," rääkis Ozoliņš.

"Peame aga silmas pidama, et Euroopa Liidu regulatsioonide kohaselt on riigi investeeringud riigiabi. Seega on valitsuse toetus ühildamatu ettevõtte arenguga ja peame otsima strateegilisi partnereid, et ettevõte saaks areneda vastavalt turu printsiipidega. Tõepoolest, riigil on raske olla efektiivne osanik, sest seadus ei anna sellele selllist investeerimisvabadust kui eraaktsionäridele," ütles Ozoliņš.

Ta märkis, et ettevõtte jaoks ei ole arengu peatamine võimalik. "Lennundus on sektor, kus midagi ei juhtu, kui sa paigal püsid. Nagu me teame, on ülemaailmne lennundussektor üpriski halvas seisus ja mitmed tuntud ettevõtted on raskustes, erinevalt Air Balticust, mis on erakordselt hästi toimiv. Käesolev aasta on Air Balticule ilmselgelt edukas olnud ja meie ettevaatlik prognoos on, et tulev aasta on veel parem," lausus Ozoliņš.

"Samas me näeme, mis toimub Euroopas lennufirmadega nagu Monarch, Air Berlin ja Alitalia. Näeme ka, mis toimub Etihad Airwaysiga, mis mõned aastad tagasi jõudsalt investeeris, aga nüüd seda enam ei tee. Näeme ka teisi ettevõtteid Hiinast ja ka Euroopast, mis tahavad turule laieneda. British Airways, KLM ja Lufthansa proovivad oma jalgealust tugevdada, seega see on tähtis ka Air Balticu jaoks," jätkas Ozoliņš.

Läti valitsus on transpordiministeeriumile andnud eesmärgiks leida Air Balticule strateegiline investor 3. novembriks. "Oleme pidanud konsultatsioone ja läbirääkimisi ligi 95 protsendiga maailma lennufirmadest. Oleme kõnelenud ka erinevate investeerimisfondidega. Praegu on mitmeid ettepanekuid laual, mida analüüsitakse," ütles Ozoliņš.

Ozoliņš märkis ka, et valitsuse jaoks ei ole enamusosaluse hoidmine tingimuseks, ehkki tahetakse osaleda strateegiliste otsuste langetamises. Ta viitas ka, et ministeerium ei välista täielikku divesteerimist. Tema sõnul on täielik erastamine ka üks praegu kaalutavatest võimalustest. "Teoreetiliselt see võimalus on. Kui leiame investori, kes vastab meie tingimustele pärast riigi osaluse omandamist, miks mitte? See võimaldaks vaid ettevõtte arengut ja vähendaks oluliselt riski, et selleks kasutataks maksumaksja raha," märkis Ozoliņš.

Air Balticu äriplaan Horizon 2021 näeb ette 50 miljoni euro kaasamist, seda ilma investeeringuteta riigilt. Läti valitsuse eesmärgiks on leida strateegiline investor 2017. aasta lõpuks.

Tänavu aprillis omandas Taani ärimees Lars Thuesen ettevõttes läbi ettevõtte Aircraft Leasing 1 ligi 20-protsendilise osaluse.

Air Baltic tegi mullu 286 miljonit eurot käivet ja 1,2 miljonit eurot kasumit.