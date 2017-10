Kohus jättis tuntud pedofiili vanglasse

Kohus leidis, et praegu 10-aastast vanglakaristust kandva Rohumetsa (42) vabastamine eenne tähtaega ei ole põhjendatud.

Rohumetsa karistusaja algust arvestatakse tema kinnipidamisest 2009. aasta 31. augustil ning see lõppeb 2018. aasta 29. augustil.

Kohus leidis, et Rohumetsa vabanemine ei ole põhjendatud, kuna ta ise seda ei soovi. Möödunud kolmapäeval Jõgeva kohtumajas toimunud kohtuistungil ütles Rohumets, et ta ei soovi ennetähtaegselt vangistusest vabaneda, nimetades põhjusena elukoha puudumist.

Kinnipeetaval on küll õigus taotleda ennetähtaegset vabanemist, kuid tegu ei ole kohustusega. See tähendab, et kinnipeetaval on õigus otsustada, kas ta soovib vabastamist või mitte.

Kohus märkis, et isegi juhul kui Rohumets sooviks ennetähtaegselt vabaneda, ei võimaldaks seda tema varasem elukäik, kuritegude toimepanemise asjaolud ja osaliselt vabanemisjärgsed elutingimused.

Elukoha puudumise tõttu ei oleks võimalik talle kohaldada kriminaalhooldust.

Rohumetsa on kriminaalkorras karistatud kahel korral ja ta kannab oma teist vangistust. Ta pani seksuaalse enesemääramise vastaseid süütegusid toime väga pika perioodi jooksul ja erinevate kannatanute suhtes.

Kohtu arvates suurendab Rohumetsa toimepandud kuritegude taunitavust oluliselt fakt, et kannatanud olid nooremad kui 10-aastased.

2010. aasta mais mõistis Harju maakohus Rohumetsa süüdi peaaegu kogu süüdistuse ulatuses ning karistas teda kaheksa-aastase vangistusega, kuid luges tema süüdistusest aegunuks 1992. aastal toimepandud teise astme kuriteod.

Sama aasta oktoobris karmistas Tallinna ringkonnakohus Rohumetsa karistust ning määras talle uue otsusega 10-aastase vangistuse.

Rohumets tunnistas end kinnisel kohtuprotsessil kuritegudes süüdi osaliselt.

Kohus mõistis Rohumetsa süüdi lapse vägistamises, sugukire vägivaldses rahuldamises nooremate kui 16-aastastega ja laste kasutamises pornoteose valmistamisel.

Süüdistuse kohaselt pani Rohumets ajavahemikul 1992-2009 toime erinevaid seksuaalkuritegusid 10 lapse suhtes, kellest nooremad olid alla viieaastased.

Rohumetsa kodunt leidsid Põhja prefektuuri lastekaitsetalituse töötajad üle 2000 lapspornopildi.