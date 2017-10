Haldusreform pidurdab Pärnu koalitsioonikõnelusi

Metsoja ütles, et läbirääkimiste venimise põhjuseks on Pärnu liitumine Paikuse, Audru ja Tõstamaa vallaga. See on tema sõnul tekitanud täiesti uudse olukorra, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Teema on ju hästi lai. Tekibki uus omavalitsus. Oleme rääkinud struktuurist, kuidas seda omavalitsust juhtida. Loomulikult ju iga poliitiline jõud on vaadanud, et tema valijatele antud lubadused saaks kaetud ja eks see vanker ongi niimoodi veerenud," lausus Metsoja.

Pärnus on võimuliidu läbirääkimised kestnud nädala. Konsultatsioone on peetud palju, kuid tänagi pole veel osapooltel selgeid kokkuleppeid lauale panna. Eelmisel esmaspäeval alustasid Pärnus konsultatsioone neli osapoolt - Reformierakond, Isamaa ja Res Publica Liit, valimisliit Pärnu Ühendab ning Keskerakond. Neljapäeval heideti valimistel enim hääli saanud Reformierakond kõrvale ning praegu minnakse edasi kolmekesi.

Metsoja avaldas lootust, et uus võimuliit sünnib paari päeva jooksul. Möödunud nädala neljapäeval ütles Metsaoja, et loodetavasti valmib esialgne koalitsioonilepe esmaspäevaks.